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Московский листок

Власти разогнали "Земский съезд"

Опубликовано 23.05.2021 в разделе комментариев 2

суд закон
Власти разогнали "Земский съезд"

В чем превзошли даже государя императора. Ну, с императором понятно - земства были как бы компенсацией дворянам за потерю крепостных, а у нынешних "новых дворян" с рабами все  порядке.

Правда, царя с семейством все равно расстреляли, несмотря на благоволение к земствам. Нынешним, понятно, рассчитывать и вовсе не на что, вот они и ураганят покуда...

Факты уже известны. Из интересного: новгородские власти приняли только накануне вердикт, по которому "больше 30 не собираться". Организаторы стали собирать в зале по 25, но доблестный полицейский полковник с подсчетом не согласился, и приказал "винтить". Свинтили.

Вот свидетельствует Юлия Галямина: "Мы объявляем о проведении Земского съезда. Накануне съезда губернатор издаёт указ, что нельзя на собраниях собираться более 30 человек, несмотря на то, что Новгородская область на последнем месте по ковиду в стране.

Накануне Земского съезда в той же гостинице пьянка местной администрации. Гуляет около 80 человек. Сидят рядом друг с другом за столом без масок и перчаток.

Мы весь день придумываем варианты, хотя и понимая что указ незаконен. Но нам удаётся поделить людей на группы по 25 человек.

На следующий день в масках и перчатках, на расстоянии 1,5 метра сидят депутаты. По 25 человек в зале. Начинаем съезд!

Приходит полковник, говорит:ваше мероприятие незаконно- нарушает указ губернатора о 30 людях. Считаем- 25 человек. Он объявляет собрание незаконным. Требует его прекратить. Я отказываюсь. (Я же умею считать до 30). На этом основании мне вменяют неповиновение и задерживают".

Это называется "по беспределу". Как с Навальным. Даже если Навальный начнет собирать деньги на помощь больным детям или переводить старушек через улицу, это объявят экстремизмом и посадят.

Галямина - это "Навальный лайт", все же женщина, поэтому приговор условный. Как и у Платошкина, и у других. Но в любой момент можно сделать "козью морду" и посадить реально "за нарушения".

Но в принципе сажать - не главное. Условные срока позволяют вычеркнуть человека из политической жизни. Это главное. 

Интересно, всем задержанным на съезде депутатам вломят "дадинскую" статью или только избранным? Идея богатая - собрать всех в одном месте под невинным предлогом вроде "земского съезда", а можно хоть встречи Нового года, и всех разом нейтрализовать посредством самого гуманного в мире суда...

Что ж, господа депутаты, урок - больше двух не собираться. Трое - уже распитие в неположенном месте...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
Митина написал 23.05.2021 01:33
Лучше сразу в ООН. Или в Спортлото - еще эффективнее.
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(без названия)
Levon Ghazarian написал 23.05.2021 01:27
"Приходит полковник, говорит:ваше мероприятие незаконно- нарушает указ губернатора о 30 людях. Считаем- 25 человек. Он объявляет собрание незаконным. Требует его прекратить. Я отказываюсь. (Я же умею считать до 30). На этом основании мне вменяют неповиновение и задерживают"
- - - - - - -
Надо было видеозаписать, и сразу написать в прокуратуру требование уволить полковника, так как он не умеет считать до 26.
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