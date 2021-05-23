Конкретный способ оппозиционной борьбы

Свержение олигархического режима в России можно и нужно начинать с массовой учительской забастовки. Именно она вызовет революционную волну.

Но иной читатель не дозрел до такого вывода. Мол, а почему не забастовкой рабочих или медиков?.. Почему именно забастовкой?.. Почему революционная волна неизбежна?.. Как говорится, огласите весь список. Резонно. Оглашаю.

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Осмотримся вокруг хотя бы вкратце. Сентябрьские выборы приблизят революцию хоть так, хоть этак. И не мудрено. Пока Путин был популярным, то относительная честность президентских выборов компенсировала нечестность парламентских. Уже с недовольством Болотной площади и подобное, но хотя бы с середины на половину. Но народ разочаровался и в Путине. И последний обрыдл донельзя. Поэтому неизбежные сентябрьские фальсификации оскорбят нацию до глубины души; и Рубикон ненависти ко всему режиму будет перейден.

Но реальная сила в политике – АЛЬТЕРНАТИВА. Перспектива роста. А голая критика надоедает до ядреной мамы. Но 99,9 % так называемой оппозиции занимается критическим словоблудием; и иной раз кажется, и без ложной скромности, что только автор этих строк озабочен выработкой этой самой альтернативы.

Доходит до нелепицы. Когда автор прерывает водопады критики в тех же соцсетях и спрашивает, что взамен, его обзывают агентом режима. А почему?.. А черт его знает. Выходит, только потому, что не хочет выслушивать бесконечные стенания. А если редкие предложения и встречаются наподобие РКРП-КПСС с возвращением к досталинским конституциям, то ортодоксия явно перепутана с догматизмом. Это совершенно разные вещи. То есть, автор предлагал идеологам партии вынести этот разговор на широкое обсуждение; но оные не пожелали. Ну и, сама жизнь довела организацию до состояния секты. Раньше надо было думать.

Поэтому, совсем тезисно, об альтернативе в виде СССР; и чтобы затем о предложенном пути осуществления, и что крайне актуально в свете приближения сентябрьских выборов.

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Социалистическая революция оформляется государством нового типа. То есть, два базовых изменения назрели и перезрели в этом смысле. Во-первых, все российские регионы должны стать советскими республиками с соответствующей общенародной собственностью; и во-вторых, должно произойти качественное наполнение этой собственности выборами вплоть до уровня трудовых коллективов. Прежняя кооптация директората прекращается. И вот что такое настоящая социалистическая федерация в виде СССР. Но вот взаимосвязь этих изменений объяснить лучше снизу-вверх.

Когда производительные силы разрослись в прошлом Советском Союзе, то производственные отношения в виде кооптации (назначения) директората стали тормозом. Директор общенародного предприятия (руководитель бюджетной организации, не суть важно в поднятом аспекте), уже не контролировался должным образом и «сверху» вследствие многочисленности трудовых коллективов, и по кратному усложнению хозяйственной деятельности; и «снизу». Поэтому, именно неконтролируемый директорат стал прибирать хозяйственную жизнь к рукам посредством теневой экономики. А где экономическая мощь, там и влияние на политику. Уже давно не секрет, что первыми капиталистами стали директоры и аффилированные чиновники.

Поэтому советские выборы в трудовых коллективах, и с образованием «верховного совета» в виде СТК, и с подчинением ему «правительства» в виде администрации, опять совершенствуют производственные отношения в соответствии с развитыми производительными силами. Потому что уже достаточно образованные рядовые бюджетники и рабочие, да и знающие свою организацию с младых ногтей, могут избрать компетентных членов СТК; те контролируют администрацию; и махинации с превращением общенародного имущества в личное крайне затрудняются, если вообще возможны.

И даже если допустить, что весь коллектив стал воровать, – хотя это крайне маловероятно в силу уголовной статьи, поэтому жалоба хоть одного работника в прокуратуру достаточна, – но неисполнение плановых нормативов неотвратимо в таком масштабе, и сигнал бедствия для вышестоящих органов налицо. Так что качество советской республики будет на должном уровне.

А вот второй вопрос насчет количества не менее важен. С одной стороны, тогда любая другая республика, - хотя бы в виде Беларуси (да и вообще любая общность, даже в виде области Украины), - может войти в состав Союза, привлеченная равенством отношений между центром и республиками. Советские республики с выборами в трудовых коллективах, разумеется, не позволят издеваться над собой; и бюрократический волюнтаризм будет пресекаться на корню. Тогда народы и общества захотят в демократический СССР; а это мощное расширение рынка, и большой рывок в мировой конкурентной борьбе.

Но, с другой стороны, этот же демократизм республик обеспечит присоединение на равных условиях. К примеру, если республика Прибалтики захочет присоединиться (особенно, когда закончится преференциальное финансирование Евросоюза, и придется жить за собственный счет), то только наравне с Курганской республикой, Архангельской, Тамбовской, Камчатской, Хабаровской и далее по списку. Отсюда никаких ведомственных и местнических перекосов; и в чем коренное отличие современного СССР от первично-грубо-сколоченного Советского Союза двадцатого века.

Теперь о методе. Вот иные блогеры удивляются, с чего бы Кремль пошел в разнос насчет репрессий. Но все просто. Путинский авторитет испарился, а серьезные достижения так и не получены; поэтому единороссы и пытаются перестроиться, ища козыри в репрессиях. За что боролись, на то и напоролись; и привет Володину с его «стратегическим преимуществом».

Следовательно, левая оппозиция может действовать хоть сверху-вниз, хоть снизу-вверх. Можно организовать канал на «трубе»; и поддержать и продвигать СССР. То есть, ПРЕДЛАГАТЬ, навязывая свою повестку; а не сплетничать.

Но можно снизу-вверх. Чтобы переманить рядового бюджетника на свою сторону муниципальными и региональными надбавками к окладу, – вплоть до младшего и среднего силового состава, а что уж говорить о педагогах и медработниках, – надо предлагать, во-первых, советизацию муниципалитета; во-вторых, кооперацию и ее конкуренцию с акционерной монополией; и в-третьих, хорошее соблюдение Трудового кодекса.

Если убрать «разделение властей» и создать Советскую власть хотя бы на местном уровне, - кстати, что возможно даже по нынешней конституции, - и когда аппараты думы и мэра оптимизируются в единый исполком; то куча денег освобождается, и идет на бюджетные надбавки. А также затраты на КСП бессмысленны. Депутатская комиссия по бюджету может контролировать подотчетный исполком хоть вдоль, хоть поперек.

Итого, все это «разделение властей» дорого и малоэффективно, и придумано лишь для кормления чиновников. А советская муниципализация положит этому конец. А также некоторые дебильные программы можно прикрыть, и самая лучшая программа – увеличение окладов местных бюджетников с соответствующим спросом для мелкого предпринимательства.

Второй вопрос еще более очевиден. Если создать кооперативы с соответствующим честным распределением доходов и стимулом к труду, - на базе муниципальной аренды, бюджетных кредитов и так далее, - то их конкуренция с «заошной» дрянью сэкономит расходы с повышением качества продукции почти моментально. И эти деньги пойдут опять рядовым бюджетникам в виде специализированных надбавок (именно рядовым, а крупных чиновников по боку).

И третий вопрос немаловажен. Плохое исполнение Трудового кодекса в бюджетных организациях и МУПах, - в тех же школах-больницах, и с невыплатой переработки, ночных, совмещения и далее по списку, - нервирует работников заметным образом (если что, единороссы грозят увольнением). И только советский муниципалитет будет защищать их права на должном уровне. К примеру, директор школы назначается соответствующим управлением муниципалитета; и тогда, наоборот, можно уволить курву-директора по жалобам профсоюзов и трудящихся. Так что исполнение Трудового кодекса будет гарантированно советской муниципализацией по многим направлениям. А это опять доходы в семейный бюджет.

Итого. Поддержит масса местных бюджетников с семьями и друзьями инициатора этих трех направлений?.. Безусловно. Да, раскачка может быть небыстрой. Но когда левый активист покажет свою настойчивость, доверие появится неотвратимо. Потому что цены уже скачут заметным порядком; дети подрастают без перспективы нормальной работы; и каждый трудящийся задумывается о будущем.

А когда образуется идеологическая и организационная связка умных и дисциплинированных бюджетников с рабочими МУПов и инициативными мелкими предпринимателями (тем тоже нужен бюджетный спрос для выживания) – вот такая сила может переделать и местную власть. Все разложить по полочкам, конечно, невозможно; но стоит надеяться, основный посыл понятен. Можно действовать хоть «сверху», хоть «снизу» - но все пути ведут в СССР.

Но забастовка учителей в поднятом аспекте, хоть местная, хоть региональная, и уж тем более федеральная – это в самую десятку. Это мощно, и по делу. (Летние каникулы подойдут в самый раз, чтобы все обсудить и подготовиться к сентябрю. Прямо-таки на ловца и зверь бежит.)

Во-первых, женщины-педагоги в своем большинстве будут поддержаны семьями. Если дочь-жена заявит отцу-рабочему или мужу-силовику, что задолбалась с этой нервотрепкой бумаг, неадекватными учениками типа психов с ножами, переработками-совмещениями и нищенским окладом – то мужики подумают-подумают, да и поддержат. Хватит тянуть вола за хвост. К примеру, средний оклад немецкого учителя в 2020-2021 году находится в районе 3 500 евро в месяц https://visasam.ru/emigration/rabota/zarplata-uchitelya-v-germanii.html Полное издевательство над российскими учителями с их большей работой, но кратно меньшей зарплатой. Короче, все российское общество созрело для поддержки массового недовольства педагогов.

Во-вторых, учителя могут пригрозить срывом выборов. Немалая доля в инфраструктуре выборов – школы и учительская поддержка.

В-третьих, директора школ зависят не столько от федеральных властей, сколько от местного управления образования, их назначающего, снимающего, ведущего бухгалтерию. Но в том-то и дело, что надавить на местных депутатов-мэра со стороны общественности легче, чем на федеральный центр. И где муниципалитеты с более-менее развитой общественной жизнью, – родительские комитеты, наблюдательные советы, бюджетные и не только профсоюзы, - то поддержать педагогов можно тем более. И последствия цепной реакции могут быть заметными. Если ребятишек младших возрастов деть некуда, то и родители вынуждены давить на своих работодателей.

И в-четвертых, мелкий бизнес весьма зависим от бюджетного спроса. Стоит поднять на небольшую сумму оклад педагогов во всем городе, и сразу вся торговля оживет по причине массового и быстрого спроса.

Да и с международной точки зрения большой удар по престижу Кремля. Уважение к учителям, да и вообще к бюджетникам с соответствующей социализацией жизни – это уже мировой тренд, признак хорошего тона и управления, и в Евросоюзе особенно, и где находятся единороссовские капиталы. А если сюда присовокупить супермодную тему феминизма, – вот уж где эти веяния в руку, и можно использовать на пользу российским педагогам, и женщинам в своем подавляющем большинстве, - так тем более. Если всякие европейские знаменитости и голливудские звезды подключатся к хору поддержки, это будет заметно и весомо.

Так что автор, разумеется, не имеет ничего против забастовки рабочих или медработников, да на здоровье и в поддержку – но эффект от педагогической забастовки может быть оглушающим и по экономическим причинам, и политическим, и социальным, и вплоть до мирового значения. Если автор прав, и нищета и инфляция разозлят народ наряду с единороссовским бессовестным обогащением, то педагогическая забастовка может быть иглой, протыкающей гнойник.

Да и как репрессировать женщин, если что?!.. Это еще можно парню-студенту настучать дубинкой по голове, и по жестоким российским понятиям еще туда-сюда. Но если женщин начнут утюжить, то мужья-отцы-братья, да и вообще нормальные мужики вплоть до «глубинного народа», возьмутся за колья. Российский народ долго запрягает, но быстро едет. Тут даже самые тупые и наглые единороссы начнут сачковать и юлить. Так что вопрос весьма достоин летнего и подготовительного обсуждения. Если уж это не делать - то вообще ничего не делать.

***

Надо сказать, и ради самокритики, и автор чего-то не догоняет. Он не понимает абсолютно, почему у так называемых раскрученных левых политиков и блогеров нет драйва к конструктивным предложениям. Как ни посмотришь, одна импотентная критиканствующая байда. Помнится, автор посматривал ранее стримы Кагарлицкого-Шевченко-Жуковского-«Спец» и подобных, а сейчас плюнул. Одно и то же. Но вот в чем примета: автор знает и других, также переставших смотреть подобные вещи; и таковых все больше. И не мудрено. Оные «левые» то ли темнят, и не желают ничего менять по существу; то ли банально тупые и не готовы; то ли боятся до икоты.

Но жизнь возьмет свое. Первый приступ в виде навальнистского движения хотя и отбит; но второй, и во главе с трудовыми бюджетниками, неотвратим. Ведь фактическая и особенно молодежная безработица огромна; но если еще и инфляция выйдет из-под контроля к сентябрьским выборам, то народ начнет закипать. Даже если только разогреется в этом году (хотя все может быть) – то в следующем году снесет крышу к чертям собачим. И нечего ждать какой-то мифический трансферт и прочую туфту, и подстраиваться под эту дребедень.

И начхать на всяких генералов СВР с Соловьем, и с их сплетнями о здоровье Путина. Все это какие-то поверхностные полит технологические махинации. А реальная политика такова: народ должен снести весь олигархический режим хоть со здоровым Путиным, хоть нездоровым, хоть серо-буро-малиновым.

Поэтому настоящие левые активисты должны действовать по примерному образу выше хоть «сверху», хоть «снизу» – а слабаки и болтуны пусть отсеиваются. И читателю выбирать, на какую сторону встать. А то, что сентябрьские выборы приблизят революцию хоть так, хот этак, несомненно. Потому что кризис ударит в первую очередь, - и такова специфика России, - не столько по рабочим, хотя и по ним тоже, сколько по нищенствующим рядовым бюджетникам. Но отсюда и конкретный способ оппозиционной борьбы.