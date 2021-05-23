Вчера вот в этой забегаловке на улице Яна Фабрициуса мне отказались отдать мой оплаченный заказ. Казалось бы, причем тут Ракова и правительство Москвы в целом?

А в том, что идиотизм противоковидных мер в Москве зашкаливает. Ну а статистика неумолимо говорит – эти меры неэффективны.

Оплачивать надо в маске, жрать там же - без неё. Помещение чуть больше моей кухни, люди надевают маску у кассы, потом снимают и едят в паре метров от нее – какой смысл?

Если эпидемия так разгулялась, то закрывать надо все едальни. Если, как нас уверяют власти, заболеваемость очередной раз идет на спад, то чего издеваться над людьми? Наденьте-снимите… Еще бы заставили цедить кофе через масочку.

Порядок идиотский, но что делать - за него Ракова недавно орден получила.

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Ладно, оплатил в маске, снял, сижу пью кофе и жду, чтобы сьесть, что купил.

"Возьмите, говорят, ваш заказ."

- Давайте, - говорю.

"Наденьте маску! "

- Да нахрена, если я ее только что снял, чтобы поесть! Отдайте мне оплаченный мной товар и отстаньте от меня!

"Наденьте маску! "

Пошел на принцип. Еду не отдали. Деньги тоже, разумеется, не вернули. Ладно, отдайте Раковой, ей уже все равно, приятного аппетита!

Выложил в фейсбук – и выяснилось, что случай настолько не единичный, что просто система! Особенно в отзывчивой к просьбам властей сети «Додо-пицца!»

(из отзывов) Елена Петровская: «В Комсомольске в 2018 г, когда было заявлено о проведении публичного мероприятия против пенсионной реформы, именно Додо-пицца срочно заявили, что они в этом же месте проводят свое мероприятие, после чего власти разогнали несогласных».

Это отдельная тема - они хотят, чтобы мы им сочувствовали? Им, мол, и так тяжело?

Еще некоторые отзывы.

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Бочина Светлана: «Меня вчера тоже пытались жёстко поиметь в этой же конторе в центре Москвы, не фига заказала без маски (меня они знают, плюс я имею медотвод от масок) и карту приложила моя 5летняя дочь. А заказ без маски отдали. Но больше конечно унижаться не пойду».

Пётр Милосердов: Да у вас везде так, это не единичный случай! Мне, например, отказывались выдать оплаченный заказ в Додо по адресу: Москва, Давыдковская ул., 8, корп. 1

Надо сказать, что от Додо-пиццы тоже пришел ответ.

Никита Обрезков: «Анатолий, здравствуйте! Я из Додо Пиццы.

Простите за данный случай. В вопросе ношения средств защиты мы должны следовать предписанию Роспотребнадзора и местным указам, поэтому действительно не обслуживаем гостей без масок. Но уже оплаченные продукты мы, конечно, должны были отдать, либо вернуть вам все потраченные средства.

Пожалуйста, подскажите номер вашего заказа, если помните, или же примерное время посещения и сумму. А если называли на кассе телефон, то просто напишите его в ЛС.

Обязательно проработаем инцидент с командой пиццерии и всё исправим».

Я бы предпочел, чтобы они следовали законодательству РФ и элементарной совести, а триста рублей, зажиленных у меня, я им дарю на развитие – пусть подавятся.

Вопрос в другом.

Правительство Москвы издает постановления, которые невозможно выполнить, да и не нужно. Зато можно на их основании штрафовать миллионами – мэр Собянин буквально вчера признался, что число вакцинированных в Москве и число оштрафованных практически одинаково – по 1,3 миллиона человек!

Для вакцинированных маловато, а вот для оштрафованных – колоссальная цифра. И эти незапланированные доходы бюджета можно потом разворовать совершенно безболезненно.

Как украсть почти 200 миллиардов рублей из московского бюджета

Моральный ущерб миллионам людей оценить трудней. А для правительства Москвы это, судя по всему, вообще чепуха.