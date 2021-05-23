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Московский листок

Профсоюз учителей попросил «Единую Россию» не нагружать их внутрипартийным голосованием

Опубликовано 23.05.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль

Члены профсоюза «Учитель» обратились в «Единую Россию» с просьбой проинформировать региональные отделения партии о недопустимости принуждения учителей к участию в предварительном голосовании.

«Май — это конец учебного года, у учителей в это время существенно возрастает нагрузка (выставление оценок, подготовка к выпускным, ОГЭ и ЕГЭ). Педагоги весь этот учебный год проработали с высокой нагрузкой — в ситуации ковидных ограничений, вынужденных замен заболевших коллег, частичного дистанционного обучения»,— жалуется профсоюз председателю ЕР.

Странно, что письмо написано руководству ЕР, а не Генеральному прокурору.

Или я что-то не так понимаю в законодательстве РФ?

А как еще партия власти использует у нас учительниц, медсестер и прочих?

Представляю себе письмо: «Дорогой Дмитрий Анатольевич, просим вас в период экзаменов не привлекать учительниц для оказания сексуальных услуг на партийных мероприятиях – девушки плохо высыпаются и не могут в полной мере исполнять свои прямые обязанности…»

Смешно? А ведь по сути – тоже самое.

 



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