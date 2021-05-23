Американские космолеты могут нести ядерное оружие

Космолеты США Х-37, так сказать, высшая стадия развития беспилотного летательного аппарата, могут нести ядерное оружие. Об этом сообщил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков:

"У США существует межсредная космическая платформа Х-37. На сегодняшний день аппаратов этих уже шесть, одни поменьше, другие - побольше. Один находится на орбите, 4 и 5 отлетали по два года. Официально заявлено, что аппараты созданы для различных научных целей и разведки. По нашим оценкам малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой - до шести", - заявил Новиков.

По его словам, в ближайшее время у США может появиться уже восемь космолетов Х-37.

Зато наши космолеты не могут ничего нести, потому что наших космолетов нет в природе. Только генеральская болтовня.

При этом в области космических кораблей многоразового использования и особенно беспилотной космонавтики у нас раньше был бесспорный приоритет.

Аппараты, подобные Х-37, проектировались у нас еще в 70-е годы прошлого столетия, а первый и последний «Буран» выходил на орбиту и садился на землю в беспилотном режиме на 20 лет раньше, чем это смогли повторить в США.

Вот только у американцев уже 6 беспилотных космолетов, а у нас ни одного, и даже в проекте нет…

А.Б.