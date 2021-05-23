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Московский листок

Ближняя война продолжается, но это "не входит в компетенцию государственных органов"

Опубликовано 23.05.2021 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Ближняя война продолжается, но это "не входит в компетенцию государственных органов"

Война на Донбассе приносит новые жертвы

Несколько часов назад трое жителей посёлка городского типа Славяносербск подорвались на взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец. Все трое доставлены в центральную больницу Луганска.

Информация передана наблюдательной миссии ООН по правам человека, сообщает финский журналист Оксана Челышева.

Из посёлка Александровка, ДНР:

- Уже минут 20 идёт обстрел трудовских, поселка 7-й шахты и жилплощади (прилегающую территория шахты Трудовская). Работали танк, миномёт или СПГ, стрелковое и АГС...

«Мирные будни»…

 

Забастовка на Алчевском меткомбинате продолжается

Финский Комитет Мира опубликовал материал о забастовке на Алчевском металлургическом комбинате. Согласно полученной информации, забастовка еще не прекращена. Продолжается уже больше месяца.

Рабочие писали уже всем. Напомню, почти у всех них есть российские паспорта.

Вот из письма депутату Сергею Шаргунову:

«Проблема в том что данная компания (Внешторгсервис) взяла в аренду всю металлургию Донбасса в 2017 году, и начиная с февраля прошлого года начала задерживать заработную плату работникам всех филиалов. Прекратили с августа прошлого года: перечислять в пенсионный фонд, вычеты за коммунальные услуги не доходят до представителей услуг, алименты не могут получить жены и дети  работающих мужчин, а те кто рассчитываются – не платятся расчетные и долги которые должно предприятие тоже не выплачиваются. Зарплата на данный момент платится за январь месяц 2021 года, некоторым филиалам еще не отдали октябрь прошлого года!!!

Далее что касается условий труда, то они максимально опасны для работников! Смертность возросла на заводах, но отписки от структур поражают даже бывалых работников, что мол во всем виноваты сами рабочие, и смерти естественные или по неосторожности самих работников.

Людям не за что собирать детей в школу, закупать необходимые медикаменты, бывает даже на продукты питания не хватает денег.  

Мы работники АМК (ныне филиал 12 ЗАО «ВТС») обращались уже во все инстанции с просьбой оказать любое давление на ВТС, мы  столкнулись с тем что данная компания зарегистрирована в Южной Осетии г. Цхинвал улица Героев, дом 1.»

Писали и президенту Путину. 

Получили ответ: «Ваше электронное сообщения на имя Президента Российской Федерации, поступившее 11.05.2021 г. и зарегистрированное  и рассмотренное 11.05.2021 г. за № НО-721940, рассмотрено. Информируем, что вопросы, изложенные вами в электронном сообщении, не входят в компетенцию государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц Российской Федерации.»

Всё, вопрос закрыт.



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