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Московский листок

"А что?" Новости: Американские космолеты могут нести ядерное оружие

Опубликовано 23.05.2021 в разделе комментариев 1

Новости от продюсерского центра Александра Викторовича Краснова. Ведущий Анатолий Баранов.



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Всего комментариев к статье: 1
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Мужики сомневаются. написал 23.05.2021 20:01
Ядерная боеголовка это еще не оружие. Для доставки на землю нужен носитель. Он должен иметь тормозной двигатель и запас топлива. Чтобы он не сгорел, требуется определенная минимальная скорость. И сколько времени он будет двигаться к земле после прикпза? Час, меньше? Пиндосы считать не умеют? Больше похоже на очередную сказочку про полет на Луну.
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