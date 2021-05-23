Теракт в гoсударственнoм испoлнении

Самолет, на борту которого находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось о минировании самолета. Информация об этом не подтвердилась, но Протасевича, который признан в Белоруссии причастным к террористической деятельности, задержали. В отношении блогера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса.

В этом деле много странностей.

Ни одна страна Европы, включая даже те, у которых с Минском есть договоры об экстрадиции, не могла бы выдать Протасевича. Дело в том, что его в Белоруссии обвиняют в терроризме (хотя на территории РБ никакого терроризма сроду не бывало), а по этой статье у Лукашенко полагается смертная казнь. А в Европе смертная казнь запрещена - это категорический запрет на экстрадицию, даже если б хотелось.

В принципе некоторые страны СНГ не гнушаются ликвидацией политических противников, даже находящихся в политической эмиграции. Особенно этим славятся среднеазиатские республики: вспомним хоть загадочную смерть казахстанского оппозиционера в итальянской тюрьме или убийство в Турции скрывавшегося там моего друга Умарали Кувватова.

Но московский и минский режимы этим как-то не грешили. Оппозиционеров, конечно, периодически убивали, чаще сажали, но на своей территории. Чеченцы не в счет - в Грозном фактически своя внешняя и внутренняя политика.

И вот это странное летное происшествие. Самолет под предлoгoм терoристическoй угрoзы сажают в Минске, хoтя дo Вильнюса ему лететь ближе.

Дальнейшее известнo.

А.Б.