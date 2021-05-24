Николай Платошкин и преступные судьи

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ БРЕХУНЫ СИДЯТ В ДУМЕ

«Дело Платошкина» приобрело настолько бессовестно-дебильный вид, что невольно приходится согласиться с теми публицистами, кто по этому делу приходит к выводу, что фашистский режим Кремля «зачищает поляну» - делает всё, чтобы у тупых и подлых кнопкодавов Думы на ближайших выборах не было никаких конкурентов. Абсолютно никаких!

Давайте и я немного выскажусь об уголовном деле Николая Платошкина.

«Суд» (не смейтесь, они называют это «судом») признал Николая Платошкина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 212 УК РФ «Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков» (но я в рамках этой темы не буду говорить об этой части обвинения) и статьёй 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». И этот «суд» назначил Платошкину наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штраф в 700 тысяч рублей.

При этом никто из обозревателей так и не понял, о какой-такой фейковой «информации» идёт речь? Нет, журналисты и обозреватели поняли, что Платошкин распространял «заведомо ложную информацию» о неэффективности действий властей по борьбе с коронавирусом», но не поняли, какую именно? О чём он конкретно «врал»? Судья тоже ни хрена на поняла, поскольку её приговор, как как сообщают слушавшие эту муть, на 90% тупо скопирован с обвинительного заключения, – и так сойдёт!

Понятно, что внимательнее всего приговор слушал сам подсудимый, и Платошкин так поясняет, что он понял о своей вине:

«Какие я заведомо ложные сведения распространял? Что, по моему мнению, правительство России поздно закрыло в марте прошлого года границу, и тем самым после объявления ВОЗ пандемии у нас появился этот коронавирус, привезенный из-за границы. Вот это заведомо ложная информация, например. Еще заведомо ложная информация, что в стране в связи с нехваткой больничных коек пришлось срочно оборудовать дополнительные больницы или переводить их на обслуживание только пациентов с COVID в некоторых регионах. Вот это тоже заведомо ложная информация. Мы просили пригласить главных редакторов «Ведомостей», «Интерфакса», «РБК», которые писали то же самое. И не просто то же самое, а в гораздо более жесткой форме. Судья говорит: «Приглашать их не надо. Я не вижу, что они могут пояснить по данному вопросу». Я предложил вызвать главу департамента здравоохранения Москвы Хрипуна: «Мне не верите? Вот придет товарищ, ответственный за это дело, давайте его попросим рассказать?» Тоже: «Нет, не имеет значения. Не надо его вызывать». Вот так это все и происходило».

Нет, то, как это происходило в «суде», - это понятно. Давайте вот о чём.

Что такое преступление? Понятие преступления установлено статьёй 14 УК РФ:

«1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».

Поняли? Речь идёт не просто о деянии, как таковом, даже о таком, как убийство, речь идёт только о таком деянии (даже убийстве), которое ОПАСНО ДЛЯ ОБЩЕСТВА. В этом же кодексе чуть ниже статьи 37 УК РФ «Необходимая оборона» и 39 УК РФ «Крайняя необходимость», которые разрешают любые деяния, запрещённые уголовным законом (любые «преступления»), для «устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами».

Скажите, эпидемическая безопасность – в интересах общества? Необходимое число мест в больницах – в интересах общества?

Скажите, а какими средствами можно было устранить опасность опоздания закрытия границ при угрозе эпидемии или опасность нехватки коек в больницах, вызванную нерадивостью государственных служащих, кроме сообщения обществу об этом и мобилизации общественных требований с целью закрытия границ развёртывания дополнительных госпиталей?

Даже если бы Платошкин лгал, то какую опасность для общества представляла бы его ложь об этих обстоятельствах?

Наоборот, преступным является суд, поскольку он попрал право граждан, предусмотренное частью 3 статьи 41 Конституции РФ: «Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом». Судьи своими постановлениями об аресте Платошкина и приговором ему скрывали и скрывают от общества обстоятельства, создающие угрозу для жизни людей, о которых говорил Платошкин, - судьи преступники! Как государственные служащие, судьи виновны по части 2 статьи 237 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

А в деяниях Платошкина нет общественной опасности, да её и придумать нельзя, в связи с чем плохо понимающие Конституцию обозреватели и остаются в недоумении – за что осудили Платошкина?!

Да за то, что В РОССИИ НЕТ ПРАВОСУДИЯ даже в зачаточном состоянии – подлецы в Госдуме своими законами превратили правосудие в России в откровенно преступную организацию. Вот за что!

Теперь давайте о них, родимых.

Депутатам щи хлебать палочками!

Читаю: «Геннадий Онищенко произнёс следующее: «Это (маски) должно быть элементом нашей культуры. И что тут такого? Ну что тут такого? Это что – непосильно искривляется позвоночник от тяжести? Да? Это должно быть элементом культуры.

Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа, и не только, он не один – там двести одновременно. Так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока ты заболеешь, оттемпературишь свои семь дней? Надо носить».

Это что за дебил и почему этому дураку дают слово в СМИ?

Выясняю, что Геннадий Григорьевич Онищенко – депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, член фракции «Единая Россия». Был Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, руководителем Роспотребнадзора в 1996—2013 годах, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

А… ну тогда понятно!

Читаю о нём ещё: «В Государственной Думе обвинили врача, ведущую Первого канала Елену Малышеву в некомпетентности и распространении дезинформации. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на экс-главу Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.

Отмечается, что ранее Малышева заявляла в соцсетях о том, что медицинские маски якобы не защищают от COVID-19, а также от распространения коронавирусной инфекции. В свою очередь, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Онищенко раскритиковал телеведущую.

«Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. То, что маски защищают, это очевидно. Елена Малышева дезинформирует людей», — заявил он.

По словам депутата, гарантированной защиты от коронавируса нет, однако маски носить стоит. Он привел в пример Китайскую Народную Республику, где с 2020 года до появления вакцины распространение инфекции удавалось сдерживать при помощи введения масочного режима и строгих мер гигиены».

Обратите внимание на этого депутата-академика – он не приводит ни единого научного (установленного) доказательства своего утверждения о пользе масок – ни результата исследования, ни числа, ни хотя бы объяснения того, как строительная, противопылевая маска может защитить от вируса, размеры которого на два порядка меньше, чем поры в маске.

Его доказательства – маски носят в Китае и там победили эпидемию, там хорошо! Но при чём тут маски? Китайцы не только масками отличаются, они ещё и палочками едят. Так почему бы Онищенко не заявить, что если мы начнём щи палочками хлебать, то и у нас эпидемия прекратится? Или Онищенко этот довод оставил на будущее?

Вот эта дебильная болтовня Онищенко о масках – это самый натуральный фейк, самая наглая брехня, а ведь в настоящее время распространение фейков - это уголовное преступление (спасибо Думе и тому же Онищенко). А тут Онищенко требует ото всей России ходить в намордниках! А раньше как мы без этого обходились? Не давали писать законы идиотам?

Простите, но хождение в намордниках препятствует созданию коллективного иммунитета и вызывает дополнительные болезни и смерти. Не верите? Давайте проверим числами.

Зачем нам Китай (по имеющимся сведениям, «прекративший» эпидемию коронавируса запретом массово использовать ПЦР-тест при простудах и жестоким наказанием паникёров), если рядом Белоруссия? Это государство находится в том же климатическом поясе с тем же национальным составом населения, что и в Москве, но в Белоруссии в 2020 году не вводилось никакое лишение свободы здоровых граждан, никого не заставляли носить маски, - сравнивайте!

И сравнение показывает: в Москве, замордованной карантинами и масками «имени Онищенко» (за нарушение «карантинных» указов мэра уже оштрафован каждый десятый москвич), по 31 декабря 2020 числится 809769 заразившихся коронавирусом и 11209 «погибших от коронавируса». В расчёте на 10 тысяч населения это 643 заразившихся коронавирусом и 9 «погибших» от него.

А в безмасочной Белоруссии на это же 31 декабря 2020 года 194284 заразившихся коронавирусом и 1424 умерших с положительными тестами на коронавирус. В расчёте на 10 тысяч населения это 204 заразившихся коронавирусом и 1,5 умерших с положительными тестами на коронавирус.

Заразившихся без масок в три раза меньше, чем у москвичей, носящих маски по требованию Онищенко, а умерших – в 6 раз меньше! В ШЕСТЬ раз!!

И ведь Онищенко - это сидящий в Думе как-бы «специалист», а что же тогда ожидать от остальных кнопкодавов?

А я обращаю внимание, что Онищенко, уверяя, что от масок есть какой-тот прок (кроме, понятное дело, прибыли производителей масок и торговцев ими), совершил преступление, предусмотренное статьёй 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», поскольку ношение масок вызвало шестикратное увеличение смертности от сезонных простуд в Москве по сравнению со смертностью от простуд в безмасочной Белоруссии.

Ну и как первый заместитель председателя комитета Госдумы, он является государственным служащим, следовательно, тоже виновен по части 2 статьи 237 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

Не так ли?

Однако мне понравилось его сравнение с Китаем, являющимся сегодня самой передовой страной во всём – в экономике и общественной жизни. И достигнуто это всё в Китае законами. Так вот нам бы таких законодателей! Но поскольку кнопкодавы Думы организовали тюремное заключение в России всех, кто может составить им конкуренцию, - давят в России с помощью «судей» всё честное и умное, - то приходится думать, как при имеющихся безответственных паразитах в Думе, сделать Думу, как в Китае Всекитайское собрание народных представителей. Но как это сделать?

Остаётся потребовать, чтобы в Государственной Думе России все ели палочками, как в Китае. По методике Онищенко, должно помочь!