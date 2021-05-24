"Блестящая операция" белорусского КГБ ведет Минск к международной изоляции

Это не первая операция костоломов из БелКГБ, которая приводит к неприятным последствиями для республики. Как не вспомнить о жестком задержании российских бойцов ЧВК, якобы готовивших госпереворот в Минске.

Вот и сейчас агенты БелКГБ устроили беспорядки на борту иностранного самолета, вынудили экипаж посадить машину в Минске, да еще под конвоем со стороны МиГ-29. И все ради того, чтобы задержать 26-летнего журналиста.

Теперь в Минске, полагаю, думают, что с ним делать дальше? Посадить, чтобы иметь геморрой на все время его тюремного срока? На финал, как и российских бойцов ЧВК, придется выпустить с извинениями - нельзя даже по белоруссим законам посадить человека, которого выкрали, по сути, с территории другого государства, где он находился легально и даже под защитой.

Неужели это так непонятно?

И на кой этот Протасевич вообще сдался Лукашенке? Устроить публичный суд над молодым оппозиционным журналистом?

Похоже, Александра Григорьевича окружают какие-то агрессивные дебилы, да и сам он не похож на светоч разума.

Необходимо провести международное расследование событий в Минске, где экстренно посадили самолет с сооснователем и бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования», — указал он.

МИД Великобритании пригрозил властям Белоруссии серьезными последствиями из-за экстренной посадки самолета.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан написал в Twitter: «Угон белорусскими властями Ryanair неприемлем. Необходима твердая и единая реакция европейцев».

Понятно? Европа трактует "успех БелКГБ" именно как угон самолета, то есть как терроризм, тем более опасный, что государственный.

Польша вообще требует запретить все полеты над Белоруссией. Не многовато для "успеха"?

Я уж не говорю, что успешная операция спецслужб всегда секретна. А когда об "успехе" толкует каждый второй блогер, мягко спонсируемый властяи - это называется провалом.

Подозреваю, сейчас Путин терзает Лаврова вопросом: "Почему ты не сказал мне, что он сумасшедший?"

А.Б.