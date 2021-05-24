Что же происходит в стране? Год продержали под замком уважаемого человека - профессора, историка, дипломата и назначили 5 лет условно за то, что призывал к мирным митингам разрешённым, вернее сказать согласованным с администрацией. Очевидно судья получила указание сделать невинного человека судимым, чтобы не допустить до выборов. Странная в России демократия и свобода слова. Жизнь в стране идёт на словах, а на деле гитлеровский режим. И не важно что ты говоришь. Важно то, как к тебе относится народ и если есть перспектива занять руководящее кресло то власть найдёт способ тебя изолировать.

Президент начинает выражаться так как думает. Пообещал выбить зубы желающим что - то откусить от России через 30 минут. Речь идёт о Сибири. Именно так и должен выражаться российский президент, к чему дипломатия и этикет. А если США закроет торговлю с третьими странами то нам придётся зубы на полку, об этом президент не подумал? Тем более ,что на 18 - ое мая в Сибири горит 22 тысячи гектаров леса. Хотя лето ещё не началось. Здесь до зубов дело не доходит, а жаль.

Читатель, вы можете реально мыслить? Чтобы вырастить деловой лес потребуется от 60 годов. В прошлом году сгорело около миллиона гектаров леса, в этом году сгорит не менее, в следующем примерно такое же количество. Значит после 16 лет как планирует В.Владимирович остаться президентом в стране не останется деловой древесины. Ведь лес горит 21 год и нет выхода. Да о пожарах уже и не говорят. Так в новостях сообщат о количестве пожаров и гектарах сгоревшего. А что толку если в Сибири не останется лесов? Морозная пустыня. Недавно Н.Михалков на передаче "Бесагон" повторил передачу за 2016 год. На экране квадратно - гнездовым способом лежал медвежьи ступни. Никита говорит, что их 4 тысячи. Значит убито тысяча медведей и всё это отправляется в Китай. Здесь надо бы не только зубы выбивать, а закрыть наглухо въезд китайцев или установить тотальный контроль. Вот за Платошкиным установили тотальный контроль, а за лесным богатством страны контроль не нужен. А сколько погибло медведей и другой живности при пожарах? Президента это волнует? А зачем, до Москвы далеко, его резиденция защищена кордоном силовиков. На днях президент встречался с китайским лидером и заявил, что такого взаимодействия с Китаем не было никогда. Это сближение отберёт Сибирь, а зубов у Китая предостаточно.

Дурдом продолжается в ускоренном варианте, как и коррупция. С ней якобы борются, а она растёт из года в год. Количество преступлений коррупционной направленности за 2020 год увеличилось на 18,7 %. Вот если бы так росла экономика, то можно ставить памятник при жизни. Количество дел - 11,9 тысяч. Растут взятки и их сумма. Ущерб составил - 18,5 миллиардов рублей. А Кремль всё борется день и ночь с воровством бюджетных средств и нет конца этой борьбы.

Центральный банк выявляет рос фальшивых иностранных банкнот. Прогресс там где не надо. А сколько осталось не выявленных преступлений? Если и дальше пойдут такие дела, то за 16 лет коррупция поглотит годовой бюджет. И практически никто этой проблемой не занимается. Депутаты думы заняты только одним вопросов, как победить на выборах, а то, что бюджет разворовывают их мало интересует. Разворовывают ведь не простые люди, а чиновники не простые, а самого высокого уровня. К ним и подобраться не всегда можно. Вот во что превратили страну и ведь президент перелопачивает Конституцию, чтобы удержаться у власти пожизненно. Коррупция растёт, преступления против человека растут, образование, медицина падает, смертность народа зашкаливает разумные пределы. А мы сопим в две норки и не обращаем внимание на то, что Россия может исчезнуть как и СССР. А народ официально превратится в рабов США и Запада, на что они и рассчитывают после Отечественной войны. И ведь у них получается, правда не так быстро, но ведь получается.

Министр обороны сделал сенсационное заявление на форуме "Новое знание". "Армия России превосходит все другие страны по доле современной техники в стратегических ядерных силах. Их современность составляет 86 %. Такого уровня не имеет ни одна армия мира". Мысль глубокая но бестолковая. Ядерной войны не будет, дураков на Западе и США нет. Возможна война цифровая с применением современной техники основанной на электронной промышленности. Оператор будет сидеть либо в бункере, либо за сотни километров и отдавать приказы на компьютере, а техника и роботы будут исполнять указание. Однако в этом мы на последнем месте среди развитых стран. Не может наша промышленность производить военную робототехнику в превосходном количестве по отношению США и Западных стран. Разворовывают средства особенно при закупках. А если будут прямые столкновения личного состава как во второй мировой, то трудно представить количество перебежчиков в стан врага. За кого будут умирать солдаты из нищих семей, которые не смогли откупиться. Сергей Кужугетович, вы об этом не думали? Думать надо, сейчас в армии отпрысков олигархов, чиновников и просто воров нет, они все за бугром или купили белые билеты. Самый нищий губернатор и то имел в наличии 500 миллионов рублей. Зачем хранить мусор, лучше выкупить сыновей и это касается всех у кого миллиарды.

И вот в такой обстановке президент присваивает почётные звания 12 городам России звание "Город трудовой славы". Он действительно живёт не в России. Какая трудовая слава? Города в нищете вместе с народом. Или в этих городах минимальная зарплата сравнялась с зарплатой скажем в Германии на уровне 100 тысяч рублей.

В столице задержана зам главы фармацевтической промышленности Минпромторга О.Покидышева и бывшая глава этого департамента О.Колотилова за мошенничество. Похитили примерно 500 миллионов рублей. И это уже четвёртое задержание. Вот этим и занимаются чиновники, а министр говорит, что если в министерстве выявлено несколько нарушений то это не значит, что министерство работает плохо. Именно значит то, что министерство работает очень плохо и сам министр вкладывает свои рубли в самые доходные предприятия. Не зря он пожалуй самый богатый министр. И ведь сидит и никто его не двигает. И так работают все чиновники. Если кто - то не согласен, то покажите на примере. Где народ получает достойную зарплату? В каком городе или посёлке больной может в один день попасть к врачу и получить требуемую помощь?

Президент с видеоприветствием обратился к просветительскому марафону "Новое знание" и назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей, главное проявить свой дар и найти свой путь в жизни. Красиво сказано, но не выполнимо. Да Россия страна уникальных возможностей была, но не сейчас. Где молодой человек может проявить свой, как сказал президент, дар? Может в России, как и в СССР, по всей стране работают Дома культуры, где дети занимаются в десятках секций. Всё закрыто и разграблено, а где есть там надо платить, а зарплата не более 20 тысяч. Может президент пустить пыль в глаза и хорошую речь в уши нищему народу. Только человек начал проявлять себя как будущий учёный к нему подсаживается джентльмен и предлагает уехать и многие соглашаются, вот только об этом президент умалчивает. А ведь уезжают десятки тысяч светлых голов. Странный у нас президент и все чиновники следуют в его фарватере.