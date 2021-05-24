Профессиональные жюри Евровидения от России и Украины не поставили ни одного балла представителям друг друга

Член профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк предложил скорректировать правила оценки выступления представителей России и Украины.

«Оргкомитет "Евровидения" должен перенять опыт UEFA и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора»,— написал Кондратюк в колонке издания «Обозреватель».

Он считает, что «музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда».

Можно еще стереть Россию на картах Гугла и Украину на картах Яндекса. А что?

Кстати, Украина выставила в этом году очень приличную группу Go_A, - «сею-сею конопелечку, сею-сею зеленесеньку», - которая заняла пятое место, получив 364 балла. Может быть именно российских голосов им и не хватило, чтобы стать призерами.

Да и Манижа не сильно похожа на российского агрессора…

В общем, «виколю собі очей, нехай у тещі зять буде кривою».

А.Б.