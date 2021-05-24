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Московский листок

Москва похорошела так, что в страшном сне не приснится

Опубликовано 24.05.2021 автором Марина Веригина в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Москва похорошела так, что в страшном сне не приснится

Сегодня съездили на Пятницкое кладбище. У меня там семья начиная от прадедушки. Основано Екатериной 2-ой в 1771 году. Я родилась недалеко, на проспекте Мира. И все соседи называли кладбище Крестовским. Рядом Крестовский мост. Кладбище маленькое и очень уютное. Какой раньше была и вся Москва. И уже очень давно кладбище закрыто для свободных захоронений. Только в родственные могилы.

Но, похоже, уплотнение, немыслимое для любого города, пришло и сюда. Вдоль дорожек полно новых могил. По всему ни черта не родственных. Так что, приезжими уплотняют не только живых москвичей, но и до мёртвых докопались. Кладбище стало похоже на банку со шпротами.

А еще там невозможно припарковаться. От слова совсем. Огромное пространство вдоль дурацкого бизнес-центра уставлено столбиками с цепочками и написано, что это "частная территория".

Зато совсем рядом с кладбищем полно пунктов проката велосипедов. И счастливые самокатчики и велосипедисты в припадочном восторге от недавнего нахождения в столице рассекают тротуары прямо по середине, Хорошо, кладбище совсем рядом.

Москва похорошела так, что в страшном сне не приснится.



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