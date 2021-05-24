Любой запас прочности конечен.

Исчерпывается запас прочности советских школ.

Заканчивается инерция школьной дисциплины, которая была не палочной, а достигалась комбинацией педагогических, социальных и организационных мер.

Эта инерция позволяла маскировать ущербность новых подходов к образованию, когда педагог не учит, а оказывает образовательные услуги, и школа стала рассматриваться, как заведение сферы услуг.

Чему тогда удивляться, если ученик не получает знания в школе? Учитель тоже не обязан оказывать услугу, если ученик не хочет ее получать, ведь услуга не может быть навязанной.

Я помню, как меня поразила история в США с восьмилетней девочкой, которую полиция по вызову из школы, заковала в наручники и увезла в полицейский участок. Это было немыслимо в советской школе даже по отношению к подростку.

Но, посмотрев ролик с третьеклассником из Таганрога, где он грязно оскорбляет учительницу, угрожая ей физически, я задумалась, а что же должна делать учитель в этом случае?

Прикрикнуть, схватить его за шкирку или за ухо – это уже преступление. Помните ролик с учительницей, которая волочит ученицу по коридору, ругая ее? Как потом эта учительница оправдывалась, объясняя, как та хамила и истерила перед этим?

Или история с уволившимся из зеленоградской школы отличным учителем, который выкинул из класса зарвавшегося ученика (шестнадцатилетнюю деточку, который увлекался регби), и после этого родители обратились в прокуратуру?

Таких случаев сотни и тысячи.

Школьники не просто хамят, от безнаказанности, они нападают на учителей с кулаками, ножами и палками.

И какие выводы? Виноваты педагоги или школьная администрация?

Нет, товарищи.

Одной из главных причин этого является нынешняя сословность общества, и сословие учителей оказалось на самой нижней ступеньке.

Так у зеленоградского отморозка бабушка работает в префектуре, и от этого подросток чувствует себя принадлежащим к высшей касте. Как какой-то школьный лакей смеет делать замечания и ставить тройки высокопородному благородию?

Если почитать объяснения мамы, то в них близко не ощущается чувство вины за воспитание хама и ублюдка, с ее точки зрения, учитель невнимательно и нечутко занижал оценки ее чаду, чем вызвал обоснованное раздражение оболтуса.

Следующей причиной является полный развал воспитательного процесса в школе. Раньше школа имела обязанность воспитывать ребенка, но для этого ей давались и соответствующие полномочия.

Сейчас школа не обязана, да и не может воспитывать человека. Заклеймены позором воспитание коллективизма, уважения перед старшими, воспитание чувства долга перед обществом.

Какое чувство долга перед обществом? Никто никому ничего не должен. Какой коллективизм? Человек человеку – волк.

С этими убеждениями дети приходят в школу, и там это воспринимается, как норма.

Попробуйте привлечь ребенка к какому-то общественно полезному труду в школе? Сразу налетят родители – наши дети не обязаны помогать ветеранам, не обязаны дежурить в столовой, не обязаны разносить приглашения на праздничный концерт!

Каждый ребенок в нынешней школе – одинокий игрок в Minecraft на перемене.

Нет классных сборов, еженедельных классных часов, школьных многочисленных фестивалей и концертов, школьных праздничных собраний, посвященных дружбе народов СССР и т.д., всех мероприятий, где ребенок учится общаться, вместе выступать, соревноваться в команде, в команде собирать модель самолета.

Моя мама была учителем, очень строгим учителем математики.

Но и она говорила : « Есть дети, которые хорошо решают задачки, а есть те, кто отлично клеят картонные фигуры для стереометрии, есть те, кто не способен к математике, но хорошо поет на школьных концертах, есть те, кто замечательно участвует в сборе макулатуры или школьном соревновании по волейболу. Каждого из них нужно отмечать и хвалить там, где он способен и хорош. И озабоченность вызывают только те, кого вообще ничего не интересует, вот к ним нужно особое внимание, и с ними нужно искать, где же он может применить свои способности».

У школы были и возможности и рычаги, чтобы воздействовать и на ребенка и на родителей.

Самые отъявленные хулиганы и будущие завсегдатаи забегаловок в школе на уроках вели себя тихо и спокойно. Из школы могли исключить (правда это происходило страшно редко, школа могла направить на комиссию по делам несовершеннолетних, и тогда самым высокопоставленным родителям было бы мало места.

Какому-нибудь руководителю вполне могли влепить выговор по партийной линии за плохое воспитание, и самые избалованные мажоры в школе могли филонить и разгильдяйничать, но хамить и хулиганить – этого не было!

А что теперь делать ? Возврат к советской школе, к воспитательной функции образования невозможен без возврата к ценностям коллективизма и общественного блага.

Весь этот провал безуспешно будут заполнять ордами охранников на входе в школы, толпами психологов с тупыми тестами, которые на самом деле не способны решить глобальную проблему чудовищного эгоцентризма, формальными редкими праздниками к 8 Марта и 9 Мая.

А проблемы в школах будут только усугубляться.