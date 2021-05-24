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Московский листок

"А что?" Новости: Заменим рабов на каторжников

Опубликовано 24.05.2021 в разделе комментариев 0

Новости от продюсерского центра Александра Викторовича Краснова. Ведущий Анатолий Баранов.

Земский съезд в Великом Новгороде завершён!

На самом деле людям удалось поработать, несмотря на противодействие властей, политические указы, задержания делегатов, давление на владельцев арендованных помещений и преследование депутатов и гостей Съезда по всему городу.

Заменим рабов на каторжников

Министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал инициативу главы ФСИН Александра Калашникова о привлечении заключенных к работе вместо трудовых мигрантов.



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"А что?" Новости: Заменим рабов на каторжников
"А что?" Новости: Заменим рабов на каторжников
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Земский съезд в Великом Новгороде завершён, не смотря ни на что
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