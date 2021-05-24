"А что?" Новости: Заменим рабов на каторжников

Новости от продюсерского центра Александра Викторовича Краснова. Ведущий Анатолий Баранов.
Земский съезд в Великом Новгороде завершён!
На самом деле людям удалось поработать, несмотря на противодействие властей, политические указы, задержания делегатов, давление на владельцев арендованных помещений и преследование депутатов и гостей Съезда по всему городу.
Заменим рабов на каторжников
Министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал инициативу главы ФСИН Александра Калашникова о привлечении заключенных к работе вместо трудовых мигрантов.
|
|