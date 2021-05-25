Батьке перекрыли воздух

Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита призвали Совет ЕС принять меры по закрытию воздушного пространства и доступа к аэропортам для Белоруссии, указано в сообщении по итогам саммита в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Они также призвали европейских авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией, а Совет ЕС — ввести экономические и персональные санкции.

Ну ладно, допустим батька все равно никуда не летит. Ему пофиг? Вот не думаю - Минск стал серьезным транспортным узлом, по сути, современным "окном в Европу" для всех, кто восточней Бреста. Теперь, видимо, будут летать либо через Украину (что не для российских авиакомпаний), либо через Север Европы, что дальше и значит дороже.

Зато отомстил... Теперь может установить дыбу прямо в камере у Протасевича и лично пытать его темными зимними вечевами.

Кстати, крутой белорусский бизнес по перепродаже "санкционки", видимо, тоже накрывается.

И где теперь будем брать белорусский пармезан, белорусских омаров, белорусскую прошутту? Одни драники...

Не подумал батька, ох, не подумал.

А.Б.