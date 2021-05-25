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Московский листок

Анатолий Баранов: Настоящая уникальность была у СССР, а Россия - банальная страна третьего мира

Опубликовано 25.05.2021 в разделе комментариев 0

ссср революция советы
Анатолий Баранов: Настоящая уникальность была у СССР, а Россия - банальная страна третьего мира

Дал комментарий "Свободной прессе".

Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека. Соответствующее заявление он сделал, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание». 

«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперёд», — заявил российский лидер, выразив уверенность в том, что общество «Знание» поможет молодым людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учёбе, в работе, во всех направлениях.

— Судя по наиболее успешным карьерам именно путинского правления, талантливым людям здесь делать нечего, — уверен главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов. — А вот лояльная бездарность процветает. Настоящая уникальность была у СССР, а Россия — банальная страна третьего мира, повторяющая зады развитых стран. В нынешней парадигме будущее России весьма заурядно. Российская молодежь сегодня гораздо хуже образована, чем 20−30 лет назад. Есть исключения, они всегда есть, даже в Африке. Но в среднем — одна большая тройка с минусом.

— У молодых ученых в России выбор небогат. Между прочим, доходы курьеров сейчас выше, чем доход инженера, ученого, я уж не говорю об учителе или враче. Не ведет ли это к деградации общества? Людям нужны деньги, и они скорей пойдут в курьеры, чем будут заниматься общественно важным трудом…

— Есть разные ученые и врачи, и у них разные доходы. Но на Западе их доходы почему-то раз в несколько выше. Мало кто пойдет в курьеры. А вот уезжают из страны массово.

— Путин напомнил, что общество «Знание» образовали после Великой Отечественной войны. А сейчас требует ли страна молодых, целеустремленных и образованных людей? Или стране до лампочки?

— Новые поправки к закону об образовании, резко снижающие возможности для преподавания, надежд не вселяют. Сегодня по новому закону общество «Знание» в России просто невозможно, незаконно. Я сам в молодости был лектором общества «Знание», и мне для этого не требовалось ничего, кроме диплома и знаний. Сейчас делясь знаниями я уже буду преступником. Ведь теперь образовательная деятельность подлежит строгому лицензированию. Я вот не могу теперь прийти в МГУ и прочесть семинар студентам журфака. Раньше мог, а теперь нельзя.

— Путин отметил, что сегодня перед страной стоят задачи сопоставимого масштаба (имея в виду сравнение с послевоенным этапом). Реально ли их выполнить?

— Эта власть не может потратить деньги, выделенные в бюджете, каждый год остаются триллионы неосвоенных средств бюджета. Страна лопалась от денег во время нефтегазового бума. а что на них построено? Дворцы на Рублевке и Лазурке? И после этих тучных лет он говорит о разрухе, сопоставимой с послевоенной?

— По словам Путина, важно, чтобы постоянными участниками программы общества были первые лица государства, крупных компаний, мастера в области науки и искусства. Их участие — лучшая мотивация развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию. Чего реально не хватает для мотивации?

— Первые лица государства — это кто? Медведев? Патрушев? Они будут двигать прогресс? Сечин нам прогресс обеспечит или Миллер? А что ж они раньше ничего не обеспечили? Что до мастеров искусств — это, по-моему, вообще из другой оперы. Машков с Пореченковым нам прогресс станут двигать? Или они нам гражданскую позицию сформируют? Ну так в «Единой России» полно мастеров искусств, спортсменов и прочих — что ж не сформировали до сих пор?

Чего реально не хватает для мотивации? Да ничего! Вообще ничего не хватает. Нет этой мотивации. Вся цель в жизни — хапнуть где-нибудь денег и свалить. Или найти работу хорошую и опять свалить.



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