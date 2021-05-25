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Московский листок

7 лет гибели Миронова и Рокелли в Славянске

Опубликовано 25.05.2021 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
7 лет гибели Миронова и Рокелли в Славянске

Роберто Фико, президент Палаты депутатов Италии, вспомнил о смерти Андреа Роккелли и Андрея Миронова в Славянске 24 мая 2014 года. Он, в частности, сказал, что "мы все в огромном долгу перед ними", а ещё он сказал о том, что "Андреа был репортёром, который рассказывал нам об отвратительной гражданской войне, которая шла в Украине. Хранить память о нём важно также, потому что это - напоминание нам о том, что журналисты сегодня во многих частях планеты подвергаются цензуре, угрозам, давлению и настоящим казням... "

Н-да… Вот что писала именно о том обстреле сотрудница «Хьюман райтс вотч» для радио «Свобода» - ее трудно заподозрить в симпатиях к антимайдану: «Вы себе представьте, как себя чувствует человек, который оказывается ночью под минометным обстрелом. Люди панически боятся, они сидят в подвалах, они сидят в подвалах всю ночь, закрыв голову руками, им жутко страшно».

Так вот Миронов и Рокелли погибли во время минометного обстрела пригородов Славянска именно киевскими карателями. Обстрел машины журналистов велся прицельно из места расположения украинских войск, которыми командовал некто Маркив.

Суд первичной инстанции в Италии приговорил позже Маркива, у которого есть как украинское, так и итальянское гражданство, к 24 годам лишения свободы за убийство итальянского гражданина, но позже его отпустили. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.

Я был знаком с Андреем Мироновым. Рокелли не знал.

Андрей Миронов был человеком весьма выдающимся, но ввиду своего диссидентства в России абсолютно невостребованным.

Миронов был одним из последних советских политзаключенных — в 1985 году он был арестован за распространение самиздата. В1987 году Миронов вышел на свободу и стал заниматься правозащитной деятельностью.

И в Славянск 60-летний Миронов поехал с 30-летним Рокелли ради денег, в качестве переводчика – он знал множество языков. Получилось, что переводчик и гид был куда более заметной личностью, чем нанявший его иностранный репортер.

И судьба отечественной журналистики такова сегодня – либо убогая деятельность по идейному обслуживанию режима, либо нищета и невостребованность.

А.Б.



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