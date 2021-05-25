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Московский листок

Полет "Орла" пока не виден

Опубликовано 25.05.2021 в разделе комментариев 0

путин рогозин роскосмос
Полет "Орла" пока не виден

24 мая в ЦНИИмаше завершается автономная экспериментальная отработка ракетного двигателя МВСК02, который предназначен для обеспечения маневрирования в космосе КК «Орел», сообщает Роскосмос.

В 2025 году должен состояться уже пилотируемый полет «Орла», а на 2031 год именно на этом корабле планируется высадка российских космонавтов на Луну.

На заседании экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии заместитель руководителя ЦНИИМаш, космонавт Сергей Крикалёв заявлял, что при сохранении нынешних тенденций «Орел» никогда не будет построен. Но мы, конечно, верим, что через 10 лет нога российского космонавта будет топтать Луну.

В этом году бюджет проекта около 7 млрд рублей, до пилотируемого полета общий бюджет 57 миллиардов, а с лунной программой оценивается в 1,7 триллиона. Не многовато?

Скажем, пенсионная реформа принесла всего 20 миллиардов экономии в год.

Боюсь, что первые российские космонавты высадятся на спутник Земли с голой задницей…



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