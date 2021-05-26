За тебя Пушкин работать будет?!

Когда в вагоне метро дамы элегантного возраста жалуются друг дружке: «Пиявки ужасно подорожали! А я уже привыкла: одну пиявочку за левое ухо, другую за правое – и сразу мысли все такие позитивные- позитивные!» - это весточка из салона красоты, а не подрывная пропаганда!

Великий реформатор Дэн Сяо Пин утверждал, что якобы Китай стремительно реформировался именно после стрельбы из танков по бунтующим студентам на площади ТяньАньМынь в Пекине.

У нас тоже была стрельба из танковых пушек по парламентским «воробьям». А до того не нюхавшие пороху молодые политики. призывали с газетных страниц «преодолеть интеллигентский предрассудок о якобы недопустимости использования армии в решении внутренних проблем».

Предрассудок преодолели. Пресня в очередной раз стала Красной.

Деформации не заменили реформ.

И вот теперь нам в очередной раз сулят «политику с человеческим лицом». Хотя «политические прогульщики» сегодня не верят, что когда-то все автобусные остановки Москвы были заклеены призывом «Если вы честный человек – вы конечно же проголосуете за Бориса Николаевича!»

Сколько бы ни повторял «Верить надо !» с телеэкрана Владимир Маршков в роли Распутина – «верующих» уж не найти.

Ну .разве что среди профессуры , все ещё верящей в изречение Гете : «И то,что духом времени зовут – есть дух профессоров и их понятий». .

Два питерских преподавателя нашумели статьей «Чума русофобии». Скорбя о давно снесенных в Дагестане памятниках Пушкину и совершенно справедливо приравнивая сей идеологический «камнепад» к охоте бандеровцев на всё «москальское».

А разве могло быть иначе , если для рядового дагестанца, как правило – неважно учившегося в школе, Пушкин - кумир завоевателей, когда-то оттяпавших у Персии её северные территории?! И едва ослабевшая Москва не сможет более поддерживать уровень жизни в самой многонациональной республике обильными бюджетными вливаниями -вожди местных племен неминуемо сочтут себя вправе поискать нового кормильца и благодетеля.

В Анкаре и Тегеране только и ждут удобного момента, чтобы «вернуть отнятое». А читательская любовь к Пушкину вряд ли. заменит денежные трансферты Москвы.

Опять же про самую знаменитую из своих героинь Александр Сергеевич написал «Доныне дамская любовь не изъясняется по-русски». А сегодня она по-каковски изъясняется?!

Так не поздновато ли сокрушаться исчезновению памятников в Дагестане ,если в Москве переименовали улицы Пушкинская и Чехова, не встретив никакого сопротивления «народа-языкотворца» «самой читающей (когда-то ведь и это было!)страны

Ну хоть бы кто-нибудь встал в одиночный пикет напротив мэрии!

В разгар Перестройки на Совещании молодых писателей Эстонии товарищ из Москвы пылко объяснял какая великая честь для писателя-эстонца быть переведенным на русский. С места вскочило «Юное дарование» , воскликнув: « Я бы не возражал, если б меня перевели сразу на английский!»

Товарищ из Москвы сделал вид, что не расслышал реплику... Оно конечно – лишь в дискуссии свободной родятся истины плоды.

«Приют убогого чухонца» день ото дня всё яростней демонстрировал свою тягу к самостоятельности и исключительности (что совершенно не мешало самой маленькой из союзных республик держать постоянное лидерство в СССР по потреблению спиртного на душу населения и по членству в КПСС,кудааогда силком не загоняли.

Ох,с этими чухонцами ввяжешься в дискуссию – придется объяснять – почему в ЦК Компартии Эстонии все таблички на дверях только-по-русски..

Может быть все дело в том ,что сибирский товарищ Карл Вайно,начал учить «родной язык» лишь став главой Компартии республики?

Ну,совсем как генерал Дудаев,привезенный московскими товарищами в Грозный из Тарту ,где базировалась его авиадивизия

На съемках телепередачи «Народ хочет знать» тогдашнего главу думской фракции «Единой России» генерала-на Васильева спросили – не тяготит ли его то, что бюджетные деньги, выделяемые на укрепление береговой лини Каспия, тратятся на возведение особняков местной знати.

Его Превосходительство ответил: «Хорошо, что хоть так береговая линия все же укрепляется!».

Телевизионные «соловушки» радостно чирикают, что, мол, «протест слился» и жалкие группы бунтарей уже не представляют уже никакой опасности для государства

Так они и прежде не таили в себе никакой опасности. Проректоры по режиму ещё при прежнем режиме анализировали умонастроения «слишком умной» молодежи в основном по рисункам и надписям в общественных туалетах.

А вот любителей поболтать о «потерянном поколении» хватало и сто и сто пятьдесят лет назад.

Нобелевский лауреат Иван Бунин в «Жизни Арсеньева» восклицал «Ах,эта вечная русская потребность праздника!» И смену власти в Империи объяснял по преимуществу тем, что молодежи скучен монотонный труд изо дня в день и даже каторга не страшит, если подобралась для этапа хорошая компания.

А песенка Примадонны «Нет-нет-нет ,мы хотим сегодня!» была бы актуальна и в среде декабристов, которых 18 век приучил, что пост императора – выборный, и среди голодных питерских студентов, которых звал « К топору!» богатый скучающий барин Николай Чернышевский.

Если бы вместо вакцин, несущих больше страхов, чем облегчения, изобрели бы «Живую Воду», генсек Андропов наверняка от души посмеялся бы на удалыми аферистами, торговавшими государственными наградами на углу Лубянки и Большого Кисельного ,где самая большая плотность офицеров спецслужб на квадратный метр.

Приняв Андропова и Чебрикова в почетные члены Ассоциации Героев, , орлы считали, что их никогда никто не тронет

Однако же тронули

(Подобные фокусы делают весьма возможным повторение 19 августа 1991 года.Москва была набита спецчастями, способными одними только папахами забросать Ельцина и его гоп-компанию. Но вместо защиты конституционного строя господа-офицеры ломанулись в банкетный зал гостиницы «Украина» на премьеру эротического варьете «Какаду»)

НУ. а что касается «политических прогулок»- совершенно необязательно было утруждать РосГвардию размахиванием дубинками и чаепитиями с разновозрастными бунтарями, обращаясь к собеседникам «Господа студенты»

Как когда-то было принято не только в Европе, но и в Российской империи.

.Власти могли бы очень быстро тормознуть активность «навальнят»,всего лишь напомнив, что своих юных «соратников» по прежним протестам, (получивших в отличии от него реальные, а не условные сроки!) г-н проповедник и не подумал вытащить с зоны.

Опять же в пролетарском гимне что поется? «Наших сподвижников юные очи может ли вид эшафота пугать?!»

Популярнейший премьер Великобритании сэр Уинстон Черчиль любил повторять «Политика – грязное занятие для пожилых мужчин!»

После напоминания об этом можно было бы сходу включить на площадях полную мощность песню Алены Апиной «Ах, Леха,Леха – мне без тебя так плохо! На сердце суматоха – я правду говорю!» И всё окончилось бы большой дискотекой, знаменующей монолитное единстве демонстрантов и «космонавтов».

Так кто будет работать за ленивых чиновников? Пушкин?!