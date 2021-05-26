Если глава государства гоняется за блогером, то в лучшем случае он впал в маразм

Раньше на Восточно-Европейской равнине сражались с завоевателями, теперь в основном - с оппозиционными журналистами и другими недовольными гражданами. Непризнанный мировым сообществом и значительной частью белорусов самопровозглашённый президент Лукашенко преуспел в борьбе с собственным народом, пожалуй, больше других, если не считать военную хунту в Мьянме.

После жестокого подавления мирной революции в Минске и других городах главной заботой диктатора стала месть в отношении активистов протеста. В стране, долгие годы живущей на подаяния то России, то Европы, содержится невероятная по численности армия силовиков, а главным направлением проводимого курса стало преследование лидеров, любых сколько-нибудь заметных фигур, проявлявших нелояльность режиму.

Роман Протасевич, 26-летний парень, вынужденный уехать в Польшу и стать эмигрантом, был одним из основателей телеграм-канала Nexta, который осенью 2020г. стал рупором общества, возмущённого масштабными фальсификациями на президентских выборах, преследованием альтернативных кандидатов, карательными операциями лукашистов против демонстрантов, сопровождавшимися настоящими зверствами. Основу контента канала составляли видео - беспристрастные картинки чудовищной белорусской действительности, снятые на телефон и присланные самими пользователями.

Nexta и "Беларусь головного мозга" - зеркало, в котором Беларусь могла видеть себя, отражение политического Франкенштейна, собранного бессменным Лукашенко из лоскутков советского застоя, средневекового феодализма и восточных тираний. Зрелище, безусловно, гадкое и отвратительное, но, как всегда бывает с развращёнными властью диктаторами, оно не способствует принятию правителями мер по исправлению положения, те всякий раз просто пытаются разбить зеркало и продолжить беззаботно жить в плену иллюзий, создаваемых угодливым окружением и лживой пропагандой.

К сожалению, в плену таких иллюзий пребывают и многие сторонники левых, коммунистических и социал-демократических, взглядов внутри России, уцепившись за выдуманный образ "государственника" и "патриота" Лукашенко. Тот, конечно, по своему любил Беларусь, но жизнь показала, что гораздо больше он любил и любит себя во главе Беларуси, и нет таких жертв, которые он не принесёт ради сохранения собственной власти. Фюреры обычно крайне разочаровываются в объектах своего обожания (целых странах и целых народах, ведь им чуждо элементарное уважение к отдельному человеку), когда их власть начинает шататься, а если власти лишаются, то вовсе эти страны и народы проклинают.

Надо представить мощь государственной машины, чьи беспрецедентные усилия были направлены на поимку одного молодого человека! Внешняя разведка, спецслужбы, слежка, КГБ, сообщение о минировании, военный истребитель, дипломатическое прикрытие, оцепление, досмотр, милиция, СИЗО... Ирландский самолёт, следовавший курсом из греческих Афин в литовский Вильнюс, был принужден к посадке в Минске, что вызвало небывалый международный скандал.

Депутат-единоросс Лысаков из нашей Госдумы поспешил заявить о "блестящей операции", в очередной раз подтвердив сомнения в компетентности и вообще здравомыслии представителей правящей партии. Хотя и КПРФ недалеко ушла. В чём они усмотрели удаль при захвате гражданского самолёта? Помнится, в СССР это в какой-то мере удалось сделать даже семье джазовых музыкантов Овечкиных, и, надо сказать, тот случай признали терроризмом. А, главное, ради чего весь риск вероятных последствий данного шага государства Беларусь? Неужели арест паренька, который нелестно отзывался о Лукашенко (пусть и собрал 2-хмиллионную аудиторию), стоит санкций, которые будут введены со стороны Европы и нанесут новый экономический удар по стране? Может, Nexta и прочие оппозиционные СМИ прекратят работу? Может, у этих СМИ убавится зрителей, потому что исчезнет почва для недовольства и неприятия? Может, загнанные по домам белорусы снова полюбят Батьку и перестанут обзывать его Усатым Тараканом?

Конечно, ничего не изменится. Но такова логика развития диктатуры, когда личная месть становится государственным делом в ущерб стране и народу. Похищение Протасевича демонстрирует нам лишь то обстоятельство, насколько в современном мире беззащитен и бесправен человек, которому суждено было появиться на свет в авторитарном буржуазном государстве. Пропаганда, правоохранительные органы, суды, все высшие органы власти этого государства и подконтрольные им общественные институты будут культивировать его образ "врага" и "предателя" - только за то, что он пытался до конца оставаться честным и справедливым, как воспитали в детстве. И нет в мире сил, которые бы сегодня могли защитить такого человека.