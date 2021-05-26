Невыносимая жара

В письме, которое подписали более 30 работников, указывается на то, что в цеху стоит невыносимая духота и жара. Работать в таких условиях, естественно, тяжело и опасно для здоровья. Рабочие попросили взять ситуацию под контроль и провести соответствующие проверки на соответствие нормам СанПиН 2.2.4.548-96.

Председатель профсоюза уже направил письмо управляющему директору А. А. Елисееву, в котором указал на факт обращения работников, а также на необходимость устранения данного нарушения и регулярных проверок со стороны службы охраны труда предприятия.

Стоит отметить, что по сообщениям в официальной группе завода буквально накануне технический инспектор труда РОСПРОФПРОМ-Башкортостан Сергей Бобб посещал БАЗ и совместно с председателем первички ФНПР Людмилой Инякиной совершил обход ОМЦ, энергоцеха, буферного склада и котельной. Утверждается, что "была проведена проверка соблюдения температурного режима, обеспечения работников питьевой водой, состояния вентиляции" и так далее. Почему же "делегация" не посетила и не пообщалась с коллективом сталелитейного цеха, осталось загадкой.

Буквально сразу после подачи обращения от коллектива в независимый профсоюз началась проверка сторонней организацией температуры в ОМЦ. Однако проведенная проверка показалась работникам очень странной: замеры температуры произвели быстро, к станкам не подходили, стояли в середине цеха и вначале смены, когда еще нет сильного шума и дыма. Следовательно, в качестве проведенных замеров уже можно усомниться.

Будет ли проведена нормальная фиксация температуры в цехах и сокращен рабочий день - пока эти вопросы остаются открытыми. Однако уже известно, что директор по производству А. Маслов выставил крайним начальника сталелитейного цеха. То есть до этого момента можно было не замечать нарушений норм охраны труда, но как только люди подписали коллективное обращение, первое, что надо сделать это быстро найти козла отпущения? Наша редакция, конечно, может ошибаться, но видится нам, что лучше не тратить все силы на раздачу подзатыльников всем кому не лень, а, например, провести вместе с профсоюзными первичками и при контроле коллектива нормальные замеры воздуха, сократить рабочий день, а не вынуждать людей писать о приостановке работ (на что они, кстати, имеют полное право в данной ситуации согласно статье 219 и 220 ТК РФ) и доводить сведения о нарушениях до государственных органов.

К слову, высокие температуры и духота в цехах - не единственная проблема Благовещенского арматурного. Низкие зарплаты, постоянная угроза сокращений, депремирования, к сожалению, стали обыденностью. Ко всему к этому добавляется еще и давление со стороны руководства, особенно на активных работников и профсоюзных активистов.

Однако несмотря на все это рабочие не побоялись поставить свои подписи под коллективным обращением. И правильно! Сколько можно терпеть беспредел, творящийся на предприятии? Уже давно пора организовываться, усиливать свой независимый профсоюз и вместе добиваться нормальных условий труда и нормальных зарплат. Просто так вам их никто не обеспечит.