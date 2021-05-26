МИД РФ позволяет террор в отношении граждан нашей страны

Российский консул встретился с похищенной в Белоруссии гражданкой РФ Софией Сапегой, снятой с рейса Ryanair и задержанной вместе с одним из основателей экстремистского Telegram-канала Романом Протасевичем, сообщили РИА Новости во вторник в дипломатической миссии.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом и запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией.

Честно говоря, мы ждем оценки произошедшего со стороны МИД РФ, хотя хотелось бы услышаить и мнение президента. Но оценки нет, только технические заявления консульской службы. Хотя в деле задеты непосредственные интересы граждан РФ.

Гражданка РФ Сапега была задержана в Минске явно в нарушение закона - она вообще не собиралась в Белоруссию. Была задержана в самолете, то есть на территории Ирландии, если на то пошло. На каком законном основании она сейчас содержится в СИЗО в Минске?

К тому же в России она не находится под следствием ни по какому делу. А статей, по которым ее обвиняют в Минске, Уголовный кодекс РФ не содержит либо содержит в совсем иной интерпретации.

Почему Российскрое государство не требует ее немедленного освобождения и передачи в Россию?!

Эдак завтра граждан РФ как опасных зверей начнут отлавливать по всему миру, похищать и судить по законам, о которых они даже понятия не имеют! Кстати, как гражданина РФ Бута, за которого МИД хотя бы хлопотал - вместо того, чтобы реально действовать.

По идее нашему МИД должно быть абсолютно все равно, какие там туземные законы нарушила гражданка РФ, находясь вообще в третьей стране. Как плевать, к примеру, властям Белоруссии, какие преступления против граждан РФ совершали находящиеся свободно на территории РБ украинские бандеровцы.

В России, между прочим, непризнание Крыма и Севастополя российской территорией является преступлением. А Лукашенко - не признает, причем говорит это публично.

Ну так приедет в Москву в очереденой раз клянчить денег - и арестуйте его! И пока не признает, держите в СИЗО. Хотя, вполне возможно, по состоянию здоровья - в дурке...

А.Б.