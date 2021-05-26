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Московский листок

Выбить всем зубы и заменить доллар юанем

Опубликовано 26.05.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

лавров мид
Выбить всем зубы и заменить доллар юанем

Как понимать встречу Путина и Байдена?

Путин через две недели должен встретиться с Байденом в Швейцарии. Вот думаю, надо ли к этому относиться, как если бы Сталин встретился с Гитлером?

Лично слышал от Владимира Соловьёва сравнение оппозиционных либеральных СМИ с органами пропаганды Геббельса, как если бы они работали в Москве в годы войны. Таким образом, мы имеем дело с фашистами, которые хотят нас уничтожить, о чем прямо говорят российские СМИ.

Но тут Лавров уже встретился с Блинкиным (Молотов – Риббентроп), а Патрушев с Салливаном (Берия – Гимлер). Неужели предательство идет полным ходом?

Или наши решили всех их перехитрить, как бы договориться и тут нанести неожиданный удар империализму, выбить всем зубы и заменить доллар юанем. Если так, то к дерзкому плану наверняка причастен политолог Сергей Марков.



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