Кражи жилых домов и выселения скоро узаконят

В настоящее время в первом чтении принят ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации". Данный закон делит общежития на две категории, перешедшие к органам местного самоуправления и переданные в частную собственность.

Отметим, что по ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда», Указу президента РФ от 10 января 1993 года N 8, бывшие общежития не должны были уходить в частные руки ни под каким видом. Они должны были передаваться в муниципальный жилой фонд, а на их жильцов (по ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса») должны распространяться права на заключение договора социального найма и приватизацию.

Правда, ушлые жулики и воры приватизировали общежития, но люди, если были настойчивы, могли отстоять своё право на жильё, добиться изъятия городом и прокуратурой дома из чужого незаконного владения и перехода его (дома) в городской жилой фонд. После того, как законопроект станет законом (скорее всего, после выборов), то для жильцов будет отсечена возможность добиться передачи дома в городской жилой фонд, а затем заключить соцнайма и приватизировать свои квартиры либо комнаты.

Что же предлагается жильцам вместо этого? Сразу на улицу? С первого взгляда, нет. С первого взгляда людям предоставляется договор найма, причём, наниматель жилого помещения будет платить за наём, содержание и текущий ремонт общего имущества и за коммунальные услуги. (За капремонт платит собственник). Как следует из документа «Размер тарифов устанавливается наймодателем, но не может превышать величины, устанавливаемой ч. 3 ст. 156,1, ст. 57 ЖК РФ (т.е. муниципальных). Найм бессрочный, причём «В случае смерти нанимателя жилого помещения любой дееспособный член семьи умершего нанимателя, проживавший совместно с умершим на дату смерти, вправе требовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору найма вместо первоначального нанимателя при согласии остальных членов такой семьи».

Хуже чем соцнайм, но всё таки не на улицу? Не будем торопиться с выводами. Бросим на законопроект второй взгляд. «Расторжение указанного договора найма жилого помещения по требованию наймодателя допускается в судебном порядке в случае:

невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение периода более шести месяцев (!)»; то есть и с работы выгнали, то и из жилья вылетел.

Кроме этого можно так или иначе завысить тарифы, кстати, данное жульство уже давно широко применяется собственниками, приватизировавшими общаги, или вообще просто отказаться принимать у жильца деньги.

«Разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает»;

А что такое разрушение? Естественный износ со временем считается? А как подтверждается – экспертизой заказанной собственником дома? Надо объяснять, что стоимость продажной экспертизы намного ниже стоимости жилья в Москве?

«Систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; использования жилого помещения не по назначению». Ага, натрави соседей друг на друга, обещай кому-либо что-либо и можно избавиться минимум от части нежелательных для собственника жильцов, пообещав остальным некоторую долю их площади.

И наконец, самое простое.

«Ст. 2 3. В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства указанный договор найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда, если иное не предусмотрено федеральным законом.» То есть, тебя выкинули силами охраны и сказали, что ты выехал сам в другое место. В крайнем случае, можно и другое место обеспечить. Есть и даже в московской области такие населённые пункты, где жильё не стоит почти ничего, по причине полного отсутствия работы (и возможности в разумный срок доехать туда, где работа есть), а также почти полного вымирания инфраструктуры.

В общем, думаю понятно, что найм оказывается гораздо менее постоянным, чем хотелось бы.

Что тут можно сказать ? Существует ошибочное представление, что классовая борьба разжигается марксистами и прочими левыми. Зачем? С точки зрения людей, сочувствующим рабочему классу, в целях отстаивания интересов рабочего класса. С точки зрения людей, сочувствующих иным классам (в целях дестабилизации положения в стране в интересах великобритании, масонов, ну и т.д. в зависимости от фантазии). Отметим, что первое представление тоже не является верным, точнее полным. Левые в стране могут быть, а могут и не быть. Рабочий класс может быть организован в защиту своих интересов, а может быть дезорганизован. Но вот мегажуликами (эффективными собственниками и чиновниками) классовая борьба ведется всегда!

Они всегда будут бороться с трудовым народом. Всегда будут искать, чтобы ещё у него украсть и отнять. Даже если человек без этого (единственной крыши над головой, например) просто не сможет жить.

Собственно, массовое лишение граждан РФ жилья началось не сегодня, и даже не несколько лет назад. Началось всё это в 2002-2004-м годах, а где-то и пораньше. Началось после того, как эти мегажулики и гиперворы (крупные чиновники и предприниматели) уже поделили все заводы, газеты и скважины, и начали лихорадочно осматривать окрестности в поисках иного ресурса. Тут они и обнаружили, что есть ещё и общежития, а также иное служебное жильё. А в нём почему-то живут рабочие, а можно… Можно многое! Если завод уже разорен эффективными владельцами, то можно выгнать людей на улицу, а комнаты использовать иначе. Сделать там из общежития дешёвую гостиницу или снести дом и построить что-нибудь.

Начались массовые акции протеста жителей, начиная от коллективных визитов в органы власти, кончая перекрытием дорог. Отметим, что власти не любят публичного позорища и открытого сопротивления. Столкнувшись с ним, они отступают.

Так, после массового перекрытия дорог, рельсовой войны, палаточного лагеря перед Белым домом 98-го года, стали намного меньше разворовывать зарплатные фонды. После массовых митингов и перекрытий дорог 2005 года приостановилась монетизация льгот.

В данном случае на проблему тоже обратили внимание. Господам-мегажуликам пришлось попритихнуть. Летом 2006 года Верховный Суд выпустил разъяснения, которые превратили 7 статью Закона «О введении в действие ЖК» (распространяющую отношения социального найма на бывшие ведомственные общежития) из голой декларации в реально действующий инструмент защиты прав жильцов.

Следующее наступление на жилищные права началось в Москве в 2011-12 годах. После серии акций протеста, включая лагерь у мэрии, стало малость потише. Новое обострение идёт сейчас. Удастся ли его отбить или множество людей останутся без крыши над головой? Это зависит от активности и стойкости тех, на чью собственность нацелились представители класса жуликов и воров.