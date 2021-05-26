Сколько стариков погибло в Москве от вакцинации?

Начну вот с чего.

Дежурный артист, играющий роль Путина, 11 августа 2020 года авторитетно заявил: «Вакцинация, конечно, должна быть исключительно добровольной, я уже говорил на этот счёт неоднократно». Замечательно говорил!

Но кто обращает внимание на кукарекание этого каплуна?

Вот 19 мая 2021 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом» (!), о вакцинации жижкой «Спутник V» не моргнув глазом заявил, что «иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего числа населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер». И в Якутии, соответственно, власти тоже сгоряча прокукарекали про обязательность вакцинации, но потом сдали назад и будут не сами заставлять, а заставлять руководителей насильно вакцинировать подчинённых.

Этот «юрыст» (который Медведев), как видите, именно так «вакцинировал правом» Россию правом. А ведь права граждан России на жизнь, установленные статьями 20 и 41 Конституции, о которых Медведев с якутами не слыхали, закреплены в части 1 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» указавшей: «Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи».

Но, как видите, по Медведеву в России не то, что без объяснения, зачем врачи это делают и каков риск вакцинации, а и спрашивать тебя никто не будет, вакцинироваться тебе или нет.

Кстати: «На Сейшельских островах от коронавируса вакцинировано больше человек на душу населения, чем в любой другой стране мира. Но число случаев заболевания ковидом на островах, где живет всего около 100 тысяч человек, резко возросло… В апреле число новых случаев было стабильным и составляло около 50 в день. К середине мая количество случаев увеличилось до 400». Жижка есть жижка. Кстати, они и «Спутник V» для вакцинации закупили.

И весь интернет заполнен сообщениями о смертях после вакцинации всеми видам западных вакцин (AstraZeneca, Pfizer, Sinovac и прочих). К примеру:

«В то время как в период с 2000 по 2020 год было зарегистрировано 206 задокументированных случаев смерти в результате более 770 миллионов вакцинаций, в настоящее время зарегистрировано более 2030 случаев смерти в результате 14,3 миллиона вакцинаций (с 2021 года). С чисто математической точки зрения, это дает в 30 раз больше побочных эффектов, в 7,5 раз более серьезные побочные эффекты и примерно в 47 раз больше смертей на 100 000 уколов».

«Европейская база данных сообщений о подозрительных реакциях на лекарства EudraVigilance собирает, среди прочего, сообщения о травмах и смертельных случаях после того, как люди были вакцинированы против COVID. По состоянию на 8 мая она собрала 10 570 сообщений о смерти и 405 259 травм от людей, которые получили некоторые из четырех экспериментальных инъекций, одобренных в это время в Европейском Союзе».

Ужас!

И только о последствиях после вкалывания российских жижек «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» полное молчание.

Понятно, что это тайна, но ведь и понятно, чем дальше эту тайну будут скрывать, тем очевиднее станет, что смертей от «отечественных вакцин» на самом деле очень много. Вчера рассказали, что в Москве некоторые организации платят огромные взятки врачам за получение фальшивых справок о вакцинации для сотрудников – даже в туповатой Москве этого яда в виде вакцин уже откровенно боятся.

И вот, как я понял, «Эхо Москвы» взялась предварить возможный прорыв данных о смертности от «отечественных вакцин» и неизбежный скандал. И взялась эта радиостанция предотвратить скандал «статистическими методами».

Но когда речь идёт о статистическом анализе, в котором ведётся сравнение разных чисел (а без такого сравнения это не статистический анализ, а пропагандистская брехня), необходимо во всех случаях использовать абсолютно одинаковые методы расчёта и используемые понятия.

К примеру, если у вас умершие с положительными тестами на коронавирус – это «погибшие от коронавируса», то и умершие после прививок от коронавируса – это «погибшие от прививок». А как иначе?

Или аналогия: нельзя сравнивать возраст двух людей, считая, что «Васе 28 лет от рождения», а «Зине всего 14 лет после того, как она закончила институт». И кричать, какой Вася гад и преступник потому, что имел половую связь с 14-летней Зиной. Вернее, кричать-то можно, но тогда ты будешь не исследователем, а таким же мерзавцем, как и правительство с «учёными» и работниками СМИ.

Мне быть таким мерзавцем не улыбается, посему по примеру «Эхо Москвы» проведу статистический анализ, но так, как его надо проводить.

Для начала просчитаем смертность от коронавируса среди москвичей старше 60 лет, начиная от 5 декабря прошлого года по 5 апреля этого. Почему выбран этот период и только старики, станет понятно из сообщения «Эхо Москвы», а для вычисления числа погибших стариков в выбранный период используем сообщение С. Собянина: «МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Почти 83% умерших от коронавируса граждан в Москве - люди в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1»». И учтём, что по данным правительства Москвы, о которых ниже, число лиц старше 60 лет в Москве 3,1 миллиона, а общую численность москвичей примем в 12,6 миллионов.

Итак, на 5 декабря 2020 года в Москве заболевших коронавирусом было 640050, погибших от коронавируса числилось 9277, а на 5 апреля 2021 года заболевших 1 036 443, погибших от коронавируса - 16922, разница в 396393 (396 тысяч) заболевших, из которых надо считать 396х3,1:12,6=97 тысяч человек заболевших стариков. Ну и разница в 7645 погибших, из которых надо считать 83% погибших стариков, то есть в этот период их «погибло от коронавируса» 6345 человек. Получается: от числа заболевших (97 тысяч) стариков, процент погибших - 6,5%. Или можно сказать, что для стариков, старше 60 лет, летальность коронавируса – 6,5%.

Понимаете, этим числам, сугубо пропагандистским, верить трудно, скажем, в возрасте 66 лет врачами был практически убит бывший главный санитарный врач Москвы, Николай Николаевич Филатов, пытавшийся призвать к совести врачей и правительство и остановить ковидбезумие. Он попал в больницу с воспалением лёгких, там его заразили внутрибольничной бактерией Klebsiella pneumoniae. Но, как я понял, из-за лечения «от коронавируса» эту бактерию удалось высеять (обнаружить) поздно - всего за несколько дней до его смерти, - уже начался сепсис и поэтому спасти Филатова не удалось. А в Википедии читаем: «в январе он заразился COVID-19 и скончался от его осложнений». У меня ни одна из семи взятых у меня проб на ПЦР-тест не показала наличие вируса, а мне в выписном эпикризе всё равно поставили диагноз не «пневмония», а «коронавирусная инфекция».

Это надо постоянно иметь в виду – врачи Москвы ради денег завышают число больных и умерших от коронавируса. По утверждению эпидемиолога И.А. Гундарова числа умерших от коронавируса завышены в 50-70 раз!

Но в данном случае разговор не об этом, а о сравнении по одной и той же методике числа погибших стариков от «коронавирусной инфекции» с числом погибших от вкалывания стрикам жижки под названием «отечественные вакцины».

Почему я называю это изделия не вакциной, а «жижкой»?

Потому, что для получения вакцины против вируса надо знать белковый состав этого вируса, а для этого знать состав его РНК, а для этого секвенировать (расшифровать его геном), а для исследования генома необходимо выделить сам вирус. Но вирус SARS-COV-2 ещё никем в мире не выделен, следовательно, его генетический и белковый состав не определён, следовательно, создать вакцину против такого вируса технически невозможно. Вопрос к авторам жижек «Спутник V» и прочих: «Как они могли получить вакцину, не имея выделенного вируса?», - остаётся без ответа, но ведь это молчание не означает, что жижки «Спутник V» и прочие надо считать вакциной. Не так ли?

Итак, под заголовком «О смертях из-за прививок от Ковида (на примере Москвы)», 10 апреля 2021 «Эхо Москвы начало оправдывать смерти москвичей после вакцинирования так:

«Несколько дней назад заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила в интервью*, что в Москве привит 1 млн человек, из них 42% люди 60+ лет. То есть привитых пожилых около 420 тысяч.

Всего в Москве жителей 60+ лет около 3,1 млн. Из них в доковидную эпоху в среднем за день умирали 260 человек.

Учитывая, что уже привито более 13% пожилых (как следует из слов Раковой), в Москве сейчас ежедневно умирает в среднем не менее 30 пожилых людей с прививками от Ковида (при допущении, что возрастное распределение привитых пожилых такое же, как и всего пожилого населения). А по мере роста доли вакцинированных среди пожилых таких случаев будет еще больше.

Связывать смерть пожилых с прививкой так же глупо, как, к примеру, считать врачей-реаниматологов убийцами из-за того, что они не могут спасти всех.

Пожилые люди с прививкой от Ковида умирают они не от прививок, а потому что люди вообще смертные и чаще всего умирают в пожилом возрасте от болезней».

То есть хотя и умирает после прививок минимум 30 стариков в день, но пугаться не надо – они и так бы умерли. Так предлагает нам считать «Эхо Москвы» в оправдание смертей от прививок. Типа это просто статистика такая невинная, и нечего паниковать.

Обратите внимание, специалисты «Эхо Москвы» не дают нам точные числа умерших после прививок, хотя им это известно, а предлагают считать, что сделавших прививку и умерших стариков в сутки всего-то «не менее 30 человек».

Почему они считают так? Почему не дают точное число умирающих после прививок вакциной «Спутник V»? Ответа нет и остаётся думать, что точное число умирающих после прививок очень велико и для его уменьшения приходится делать эдакую «расчётную оценку» числу этих умерших.

Но даже если принять за основу эту оценку, то дальше так считать не годится!

Во-первых, вы же не считаете, что те старики, у которых ПЦР-тест был положительным, умерли от старости, - вы считаете их «погибшими от коронавируса». Тогда какого чёрта тех стариков, которые умирают после прививки, вы считаете умершими от старости?

Раз вы считаете погибшим от коронавируса даже самоубийцу, отравившегося уксусной кислотой и только потому, что он умер в больнице, в которой объявлен коронавирусный карантин, то ОБЯЗАНЫ считать ПОГИБШИМИ от вакцинации тех, кто был привит и после этого умер. И нечего тут прикрываться реаниматологами, поскольку то, что пациент простудился, от врачей не зависело, а вот то, что «врачи», прививавшие «СпутникомV» и прочими «отечественным вакцинами», видели состояние старика, но всё равно вкололи ему жижку, - это вина «врачей».

Во-вторых, а почему это вы число погибших от прививок ни с чем не сравниваете? Что это за статистика такая?

Так не годится! Давайте подсчитаем по методе «Эха Москвы», как смертность стариков выглядит не по дням, а в сумме за всю прививочную кампанию.

В Москве вакцинации начата с 4 декабря прошлого года по примерно 5 апреля, для ровного счёта будем считать 120 дней, 30х120 равно 3600 погибших на 420 тысяч привитых стариков, с учётом нарастания числа вакцинированных, среднее число всех привитых, к которому надо относить среднее число умерших, сократим на 2 и получим в среднем за весь период примерно 210 тысяч человек вакцинированных стариков – то число, к которому надо отнести среднее число погибших. Итак, из этого среднего числа после вакцинации погибло 3600 человек или 1,7% смертности от вакцинирования вакциной «Спутник V» и прочими. Или можно говорить, что летальность от вакцинации «отечественными вакцинами» среди стариков равна 1,7%. Молодые, может, и выживают в большем числе, а вот со стариками такая статистика.

И теперь сравним статистические итоги и получим, что число стриков, чья гибель была списана на коронавирус, всего лишь в 3,8 раза больше числа погибших от прививок, мало этого, погибших от вакцинации не вычитать надо из общей суммы «погибших от коронавируса», а прибавлять – кого не убил вирус, убьют вакцинаторы.

Но это будет «в государственных интересах», - как пояснил Медведев.

P.S. Для справки две цитаты:

«По состоянию на 31 декабря 2020 года общее количество заболевших коронавирусом в МИРЕ составило 83146810 человек. …общее число погибших в МИРЕ на сегодняшний день составляет 1812645 человек».

«По данным ВОЗ, в мире инфекции нижних дыхательных путей остаются самой распространенной причиной смерти – в 2015 году умерло 3,2 млн человек. С 2000 по 2015 год показатель смертности от диарейных болезней сократился почти вдвое, однако в 2015 году они вызвали смерть 1,4 млн человек. От туберкулеза за этот период также умерло меньше людей, однако он по-прежнему относится к числу 10 ведущих причин смерти, унеся 1,4 млн человеческих жизней. ВИЧ-инфекция не входит более в число 10 ведущих причин смерти – в 2015 году умерло 1,1 млн человек против 1,5 млн человек в 2000 году [2]».