Выборы с петлей на шее

Жители выселяемого по реновации дома-хрущобы в «Марьиной роще» не хотят уезжать в новые квартиры: там еще хуже

Однако отказаться, скорее всего, не получится.

Дело в том, что с расположением нового жилья мэрия их «немного» обманула.

Вместо относительно приличного места со школой, парком, детским садом и просторной парковкой рядом, на которую те имели глупость согласиться, возвела тонкостенную многоквартирную коробку гораздо дальше, в «гнилом углу» Стрелецкой улицы и в 40 метрах от железной дороги.

Скоро совсем рядом появится пересадочная станция и люди круглосуточно, не выходя на улицу, будут слушать объявления о «поезде, прибывающем на второй путь».

Возле дома, куда вывезут сотни «переселенцев», есть 4 (четыре) парковочных места. Вот и вся «инфраструктура»… А что?

Это вообще интересная ситуация: давая согласие на переселение по реновации, вы даете согласие на «кота в мешке». Объекта вы заранее не видите и получаете сюрприз. Не всегда приятный…





В Мексике «повесили» кандидата в мэры

Мексиканский кандидат в мэры Хуан Камачо попал в засаду, устроенную жителями городка Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, пробежался босиком по улицам и поучаствовал в инсценировке казни, где ему набросили петлю на шею.

Таким образом горожане проучили политика, «не выполнившего свои обещания в качестве конгрессмена».

Камачо тогда грозился вымостить дороги, обеспечить жителей питьевой водой, помочь с ремонтом разваливающейся школы и обустройством медицинского пункта. Но так ничего и не сделал.

Воспитательный процесс длился девять часов.

Мексиканцы – они такие, особенно когда вопрос касается подачи воды. Могли и по-настоящему повесить. Прецеденты случались.

Это на заметку жителям Крыма и Севастополя. Но и в других местах тоже годится. Например, для программы реновации...