Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Выборы с петлей на шее

Опубликовано 26.05.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Выборы с петлей на шее

Жители выселяемого по реновации дома-хрущобы в «Марьиной роще» не хотят уезжать в новые квартиры: там еще хуже

Однако отказаться, скорее всего, не получится.

Дело в том, что с расположением нового жилья мэрия их «немного» обманула.

Вместо относительно приличного места со школой, парком, детским садом и просторной парковкой рядом, на которую те имели глупость согласиться, возвела тонкостенную многоквартирную коробку гораздо дальше, в «гнилом углу» Стрелецкой улицы и в 40 метрах от железной дороги.

Скоро совсем рядом появится пересадочная станция и люди круглосуточно, не выходя на улицу, будут слушать объявления о «поезде, прибывающем на второй путь».

Возле дома, куда вывезут сотни «переселенцев», есть 4 (четыре) парковочных места. Вот и вся «инфраструктура»… А что?

Это вообще интересная ситуация: давая согласие на переселение по реновации, вы даете согласие на «кота в мешке». Объекта вы заранее не видите и получаете сюрприз. Не всегда приятный…


В Мексике «повесили» кандидата в мэры

Мексиканский кандидат в мэры Хуан Камачо попал в засаду, устроенную жителями городка Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, пробежался босиком по улицам и поучаствовал в инсценировке казни, где ему набросили петлю на шею.

Таким образом горожане проучили политика, «не выполнившего свои обещания в качестве конгрессмена».

Камачо тогда грозился вымостить дороги, обеспечить жителей питьевой водой, помочь с ремонтом разваливающейся школы и обустройством медицинского пункта. Но так ничего и не сделал.

Воспитательный процесс длился девять часов.

Мексиканцы – они такие, особенно когда вопрос касается подачи воды. Могли и по-настоящему повесить. Прецеденты случались.

Это на заметку жителям Крыма и Севастополя. Но и в других местах тоже годится. Например, для программы реновации... 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Партия власти или любая другая?:
Результаты
Интернет-ТВ
"А что?" Новости: И где теперь будем брать белорусский пармезан?
"А что?" Новости: И где теперь будем брать белорус...
25.05.2021
Земский съезд в Великом Новгороде завершён, не смотря ни на что
Земский съезд в Великом Новгороде завершён, не смо...
24.05.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
За тебя Пушкин работать будет?! (0)
Выборы с петлей на шее (0)
Сколько стариков погибло в Москве от вакцинации? (0)
Невыносимая жара (1)
Кражи жилых домов и выселения скоро узаконят (0)
Выбить всем зубы и заменить доллар юанем (8)
МИД РФ позволяет террор в отношении граждан нашей страны (15)
Если глава государства гоняется за блогером, то в лучшем случае он впал в маразм (12)
"А что?" Новости: И где теперь будем брать белорусский пармезан? (0)
Полет "Орла" пока не виден (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: АААааааа, какая фотка!!!
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Как понимать встречу Путина и Байдена?
Дарья Митина Дарья Митина: Сенсация!!!!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Они там все заврались: Болгарский бизнесмен разбивает версию чешских спецслужб о причастности России
Дарья Митина Дарья Митина: Три месяца назад. Мичамви, Занзибар
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss