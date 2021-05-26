Митингующих ловят "на живца" Пикет по "Тяжстанкопрессу" количество задержанных множится. 26 мая перед приемной президента РФ прошели одиночные пикеты по поводу банкротства Новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Напоминаем большинству трудового колектив данного градообразующего предприятия угрожает безработица. Сначала была задержана Фатима Хугаева, члена КП КР, задержали на акции по Тяжстанкогидропрессу за надписи «Спасите завод!» возле Администрации президента. Затем четверо представителей московских коммунистов и прессы, пришедшие выяснить причину задержания (в том числе Сергей Обухов РМП и А. Зимбовский РК ОКП) выяснили, что тоже числятся доставленными.



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