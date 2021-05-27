Приостановленное банкротство и задержания московских коммунистов рабочие капитализм 26 мая московские коммунисты из организаций Рабочий Контроль, Рабочий Компас-ОКП, РМП, РКРП-РОТ-ФРОНТ и партии Коммунисты России подали обращение и провели серию одиночных пикетов по проблеме банкротства новосибирского завода Тяжстанкогидропресс.



Напомним, что предприятие загнали в многомиллиардные долги и обанкротили больше года назад. Производство уже хотели ликвидировать совсем, а территорию, как всегда бывает в подобных случаях, отдать под застройку. Работникам по несколько месяцев не выплачивали зарплату, а в конце марта этого года начали выдавать уведомления о сокращении.



Однако, ситуацию удалось переломить: как стало известно буквально перед акцией, 26 мая рабочим погасили долги за март и апрель, отозвали сокращения части работников. Но самое главное - это информация о том, что завод ожидают крупные заказы от Института ядерной физики и других крупных предприятий.



Отметим, что эта первая победа стала возможна в первую очередь благодаря активному участию новосибирского отделения РКРП-РОТ-ФРОНТА и инициативной группы работников завода. Вместе им удалось письмами, обращениями, организованными сходами (несмотря на запрет массовых мероприятий в Новосибирске) всё-таки заставить федеральные власти обратить внимание и не допустить ликвидацию уникального предприятия тяжелого станкостроения. Также инициативной группе работников и новосибирской РКРП удалось обратить внимание местной КПРФ на данную проблему в результате чего, депутат Вера Ганзя сделала депутатский запрос по заводу в ГосДуму.



Приостановление банкротства, отмена сокращений, выплата долгов за два месяца и найденные заказы - все это уже серьезный успех и пример для многих рабочих коллективов, что ни в коем случае в подобных ситуациях нельзя сидеть сложа руки.



Однако, пока об окончательной победе говорить рано: не известно точное количество рабочих мест, которые планируют оставить на заводе. Также непонятна фраза одного из СМИ о том, что первую зарплату работники увидят только в конце лета. Обещания предоставления крупных заказов так же не означает их наличия. Именно поэтому до окончательного разрешения ситуации ни в коем случае нельзя останавливать борьбу за сохранение уникального предприятия. Тем более что ситуации, когда обещания остаются на словах, а проблемы решаются в лучшем случае на половину, пока что - "нормальная практика". И именно поэтому московские коммунисты вышли на акцию с лозунгами: "Сохранить все рабочие места!", "Выплатить все долги!", "Спасти Тяжстанкогидропресс!".



Не обошлось и без курьезов: буквально через несколько секунд после начала одиночного пикета к активисту Рабочего Контроля Каримову подошел ошивавшийся до этого в течение как минимум получаса до этого НОДовец без опознавательной символики организации. Профессионального (или полупрофессионального - ?) "патриота" настолько заинтересовала проблема Тяжстанкогидропресса, что он тут же попытался взять видеоинтервью. Однако, получив ответ о ситуации на уникальном предприятии, профессиональный (или не очень - ?) борец за суверенитет очень расстроился... Правда, не ситуацией с заводом, а самим фактом проведения одиночного пикета именно у приемной президента. После этого данный гражданин забыл о том, что берет интервью, и решил попробовать себя в качестве лектора. В результате правового ликбеза по версии НОД выяснилось следующее:



- по уверенным утверждениям гражданина, "президент не имеет государственной власти, а власть бывает (дословная цитата) законодательной, исполнительной и судебной";

- четвертая глава Конституции РФ, в которой прописаны в том числе и полномочия президента, - "не дает президенту вообще никаких полномочий и вообще ерунда (цитата так же дословная), а власть - это многонациональный народ";

- подписанный президентом РФ ФЗ "О банкротстве" - "тоже ерунда";

- профессионального (или не очень - ?) "патриота" очень расстроил лозунг "Вся власть рабочим!", потому что "а почему не пролетариям?";

- на вопрос коммунистов о том, каким же образом предполагается материальное обеспечение суверенитета без отечественных промышленных предприятий, был получен следующий ответ: "он будет обеспечиваться властью".



Данные ответы свидетельствуют о низкокачественной идеологической подготовке рядового актива данной организации (следовательно - не целевому расходованию бюджетных средств), и московские коммунисты считают, что руководство данного замечательного движения просто обязана назначить "герою" полагающееся за неоднократные оскорбления "национального лидера" (по версии НОД) как минимум дисциплинарное взыскание. (Сами мы имеем прямо противоположное мнение о политике президента РФ В.В Путина и позиции НОДа, но, черт возьми, провоцировать даже нормально до сих пор не научились.)



Вскоре к несостоявшемуся интервьюеру подошел другой активист НОДа, приветливо поздоровался с соратником за руку, а затем, вспомнив о легенде, поспешно добавил, что с данным гражданином он не знаком и "только приехал из Питера". После этого он повторно обратил внимание на то, что "четвертая глава Конституции - это ерунда" и призвал всех читать Конституцию. Затем к пикетирующему активисту Рабочего Контроля подошла сотрудница полиции, вежливо попросив документы и сообщив о том, что "все нормально", после чего ушла обратно в здание приемной.



Помимо подачи обращения и одиночных пикетов, активист Коммунистов России Фатима Хугаева написала мелом на тротуаре перед зданием Администрации Президента такие же лозунги, какие были на плакатах. Однако, реакция сотрудницы полиции, не замечавшей до этого провокации со стороны ошивавшихся рядом НОДовцев, последовала незамедлительно. Буквально тут же сотрудница в форме выбежала из здания приемной с криками «Что Вы делаете? Нельзя писать на асфальте у администрации президента!». На вопросы, почему нельзя и что именно противозаконного сделано, сотрудница не ответила, зато вызвала своих коллег.



Прибывшие правоохранители задержали Хугаеву и отвели в ОП Китай-город. За товарищем последовали активисты из других организаций, и, конечно, же представители НОДа, тут же вызвавшиеся защитить отечество и самого В.В.Путина от злобных «коммуняк», которые написали такое (!) перед Администрацией Президента. По дороге сотрудник МВД задал активистам вопрос: "А вы зачем с нами идете?"



Придя в отделение добровольно, в качестве журналистов, чтобы узнать дальнейшую ситуацию касательно активистки из КР, представители РК, РМП и Рабочего Компаса вскоре выяснили, что они... тоже в статусе доставленных. То есть пришли сами, но оказались все-таки "доставленными" полицией.



НОДовцы, изначально собравшиеся "спасать Родину от коммунистов" и написать заявление, внезапно расхотели дать свидетельские показания касательно акции. "Мы не знаем, что надо писать" - именно так аргументировал свою позицию дежурному более образованный представитель НОДа, успевший до этого сообщить о наличие у него "высшего образования". Спустя несколько минут на замечание дежурного о том, что они тратят его рабочее время, борцы за суверенитет отказались давать объяснительные и поспешно покинули отделение, ославшись на внезапные дела.



В течение трех часов активистов Фатиму Хугаеву, Александра Зимбовского, Сергея Обухова, Юлию Голикову и Азамата Каримова сначала по одному вызывали для написания объяснительных, а затем на каждого составили протокол. Отметим, что в процессе работы доблестные паладины из органов правопорядка периодически консультировались между собой о том, что же делать с ожидающими на лавочке коммунистами. Редакция Рабочего Контроля предполагает, что перед сотрудниками встала сложная дилемма - отпустить без протоколов за отсутствием административного правонарушения нельзя, а пытаться притянуть за уши хулиганство или порчу имущества в случае написания мелом на тротуаре - тоже, как говорится, курам на смех.



В итоге растерявшиеся доблестные паладины из органов правопорядка нашли выход из непростой ситуации и решили привлечь всех пятерых активистов разных коммунистических организаций к ответственности (и спустя три часа отпустили всех с протоколами) по статье 20.2 ч.5 ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").



Однако, автор имеет мнение, что данный цирк со стороны правоохранителей и "добровольных помощников" в лице НОДа поможет привлечь дополнительное внимание к проблеме как Тяжстанкогидропресса, так и в целом проблемы деиндустриализации нашей страны. Ну а для аудитории НОДовских информационных ресурсов было бы крайне полезно узнать о том, что без производства нет будущего. В связи с этим московские коммунисты совершенно искренне благодарят не пожелавшего представиться активиста НОДа за взятое интервью и надеется, что оно будет опубликовано в полном объеме.



Так же хочется в очередной раз обратиться ко всем российским трудящимся: товарищи, ваше будущее - только в ваших руках! Отстаивайте каждый целенаправленно уничтожаемый завод, каждого сокращаемого товарища, организовывайтесь в независимые профсоюзы! За вас это не сделает никто!



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