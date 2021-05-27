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Московский листок

Роскомнадзор грозится ограничить Гугл

Опубликовано 27.05.2021 в разделе комментариев 0

роскомнадзор гугл
Роскомнадзор грозится ограничить Гугл

Глава Роскомнадзора Андрей Липов допустил замедление трафика сервисов Google, в случае, если угрозы от них будут превышать пользу, передает РИА Новости. Однако на данный момент, по его мнению, мер в виде штрафов достаточно.

При этом запрещенную информацию, которая в настоящее время присутствует в продуктах Google, глава Роскомнадзора назвал «ложкой дегтя в бочке с медом».

***

Вообще в стране, Конституция которой содержит особый пункт о свободе информации и запрете цензуры, слышать от крупного государственного чиновника о "запрещенной информации" довольно-таки дико.

Вдвойне дико слышать об ограничении поисковой выдачи. Поисковая машина для того и существует, чтобы искать и находить информацию. Любую. Ведь никто не говорит, зачем кому-то нужна эта информация. Может, оперативнику из Центра Э, чтобы с этой информацией эффективней бороться.

Да и как мы поймем, что хорошо, а что плохо, если от любой негативной информации нас огораживает Роскомнадзор?*

Ну и искусственно замедлять главную мировую поисковую машину - это лишать наш великий народ конкурентного преимущества. У всех в мире информация есть, а у нас - медленно и с изъятиями...

А.Б.



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