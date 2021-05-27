Ударим умным голосованием по праймериз "Единой России"

Друзья, напомню суть идеи. Зарегистрироваться на праймериз «Единой России» через аккаунт на Мос.Ру (краткая инструкция в первом комментарии) и – проголосовать по одномандатному округу не за «согласованного победителя», а за другого кандидата, имеющего наибольшие шансы на победу (известность в районе, активность, общественная деятельность).

Процедура занимает минуты три, сделать это можно до воскресенья включительно (НО зарегистрироваться – только до субботы!)

Внимание! Я НЕ призываю голосовать за кандидатов от Единой России. Я призываю голосовать ПРОТИВ них. Ну а так как графы «против всех» на праймериз нет, придётся в качестве этой графы выбрать наиболее вероятного оппонента.

Идея, как мне видится, неплохо зашла по двум округам – 196-му (Преображенский) и 204-му (Перовский). Есть шансы и в 202-м округе (Новая Москва + Тропарево-Никулино)

О ком идёт речь?

196й округ. Фаворит ЕР – телеведущий, псевдообщественник Тимофей Баженов. Но мы проголосуем за оппонента, его зовут Александр Лебедев. Он, кстати, ведет кампанию в соцсетях

202й округ. Фаворит ЕР – олигарх Дмитрий Саблин. Но мы проголосуем за активного фрика – Эрнест Макаренко. Когда-то был шумным мундепом в Новопеределкино

204й округ. Фаворит ЕР – лучший друг всех матерей, псевдообщественник Татьяна Буцкая. Но мы проголосуем за местную депутатку Киру Змиеву. Кстати, ей уже прилетело по шапке за грызню с Буцкой, смотрите её соцсети.

И Лебедев, и Макаренко, и Змиева – ничуть не лучше «фаворитов». Но они способны их победить. Голосуйте за них друзья! Облегчим жизнь оппозиционным кандидатам в этих округах!

Ну и шесть вопросов и ответов про идею, для скептиков и не разобравшихся.

- Своим участием мы легитимизуем идею этих праймериз…

- Плевать им с высокой колокольни, легитимизуете вы или нет. Им надо продавить своих кандидатов любой ценой;

- Все кандидаты от ЕР – говно, я в сортах говна разбираться не хочу;

- Не спорю. Вот мы и выберем наиболее говенного (наиболее вероятного кандидата в Госдуму) и подпортим ему карьеру.

- Голосуя через Мос.Ру я отдаю им свои персональные данные. А вдруг они что-то плохое с ними сделают?

- Дурная конспирология: все ваши персональные данные – ФИО, адрес, паспорт – выданы вам государством, оно про них знает. От кого вы их скрываете? Смешно.

- Накрутят счётчик и всё равно пройдет «тот кто надо»;

- А зачем тогда в Управах сейчас все бегают в мыле, требуют скриншотов о голосовании в Ватцап-чатиках, обзванивают врачей-учителей-пенсионеров? Поймите, друзья, это бюрократия. Она устроена так, что начальники радуются ошибкам подчинённых. Обгадится с мобилизацией голосов район «Кукуево» - Префектура взгреет его как следует, слетит кукуевский Глава Управы. Ну и тд. Поэтому им реально нужны живые голоса;

- предположим, что идея сработает и выиграет праймериз не уже согласованный Иванов, а его оппонент Петров. Так всё равно же они могут оставить в качестве кандидата Иванова…

- Да, могут. Ну и пусть Иванов идёт на выборы с клеймом проигравшего, это облегчит задачу оппозиции;

- У вас ничего не получится, система вас перехитрит…

- С таким подходом можно ничего не делать. Дома сидеть и смотреть ТВ. А опыт 2019-го года в Москве показал, что Умное Голосование РА-БО-ТА-ЕТ. Так что – пробовать надо и сегодня, а не ковырять в носу с глубокомысленно-скептическим видом.

По остальным округам Москвы – не сложилось мнения, друзья. По этим округам я провел какую-то аналитику, вижу шансов, поэтому и предлагаю поддержать именно этих трёх. (Кстати, депутат от КПРФ, Денис Парфенов думает в том же направлении) По остальным - решайте сами.