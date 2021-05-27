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Московский листок

Путин выступил против обязательной вакцинации, Кадыров поддержал…

Опубликовано 27.05.2021 в разделе комментариев 2

путин выборы кремль
Путин выступил против обязательной вакцинации, Кадыров поддержал&#8230;

Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, заявил президент Владимир Путин.

"Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже выступил с предложением: жителям республики, отказавшимся от вакцинации от коронавируса, оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь.

«Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода»,— сказал Рамзан Ахматович. Запись опубликована на странице Кадырова во «ВКонтакте».

Вот так, по традиции. Колхоз дело добровольное: хочешь – вступай, не хочешь… – почувствуй нехватку кислорода…



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Levon Ghazarian написал 27.05.2021 11:19
"Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже выступил с предложением: жителям республики, отказавшимся от вакцинации от коронавируса, оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь."
- - - - - - -
Он считает, что эта помощь будет требоваться вакцинировавшимся?
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(без названия)
Длттбллбтлб написал 27.05.2021 10:53
плохо сказал, видать съел чего
Звучать должно так:
"Пока я президент, никакой обязательной вакцинации не будет!"
...
ну, мылим шею
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