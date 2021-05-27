Путин выступил против обязательной вакцинации, Кадыров поддержал…

Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, заявил президент Владимир Путин.

"Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже выступил с предложением: жителям республики, отказавшимся от вакцинации от коронавируса, оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь.

«Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода»,— сказал Рамзан Ахматович. Запись опубликована на странице Кадырова во «ВКонтакте».

Вот так, по традиции. Колхоз дело добровольное: хочешь – вступай, не хочешь… – почувствуй нехватку кислорода…