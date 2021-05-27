Путин выступил против обязательной вакцинации, Кадыров поддержал…

Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, заявил президент Владимир Путин.
"Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже выступил с предложением: жителям республики, отказавшимся от вакцинации от коронавируса, оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь.
«Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода»,— сказал Рамзан Ахматович. Запись опубликована на странице Кадырова во «ВКонтакте».
Вот так, по традиции. Колхоз дело добровольное: хочешь – вступай, не хочешь… – почувствуй нехватку кислорода…
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Levon Ghazarian написал 27.05.2021 11:19
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Он считает, что эта помощь будет требоваться вакцинировавшимся?
Длттбллбтлб написал 27.05.2021 10:53
Звучать должно так:
"Пока я президент, никакой обязательной вакцинации не будет!"
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ну, мылим шею