Скоро в тюрьму будет стоять очередь из безработных

ГУЛАГ ввел хозрасчет первым в стране

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в России составляет от 20 до 24 тысяч рублей, но есть примеры, когда такие осужденные получают более 220 тысяч рублей, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Ну что ж, в ГУЛАГе тоже ввели хозрасчет первыми в стране.

Видимо, сравнивая со средней статистикой по зарплатам в стране, нам пытаются наглядно показать, что несвобода лучше, чем свобода: кормят, одевают, гарантированная крыша над головой, так еще и зарплата выше средней по стране.

Так еще и конкурс объявят на вакантное место зека.

Но как всегда, министры, губернаторы, депутаты – вне очереди…

10 В доме мэра Оренбурга проходит обыск

Правоохранительные органы проводят обыск в доме главы администрации Оренбурга Владимира Ильиных, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По имеющимся данным, следственные действия проводились несколько дней назад и в мэрии - в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а также муниципальных учреждениях "БиОз", "Комсервис" и "Оренбургсервис".

Обыски связаны с госконтрактами по городскому благоустройству. Сам Ильиных пока не задержан.

Удивительно, все источники молчат о партийности мэра. Известно только, что в 2014-м году он награжден грамотой от «Справедливой России», а в 2017-м уже от Единой…

Сообщается. Что вроде бы планировал избраться в Госдуму, но теперь, наверно, вряд ли.