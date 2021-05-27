Скоро в тюрьму будет стоять очередь из безработных

ГУЛАГ ввел хозрасчет первым в стране
Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в России составляет от 20 до 24 тысяч рублей, но есть примеры, когда такие осужденные получают более 220 тысяч рублей, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
Ну что ж, в ГУЛАГе тоже ввели хозрасчет первыми в стране.
Видимо, сравнивая со средней статистикой по зарплатам в стране, нам пытаются наглядно показать, что несвобода лучше, чем свобода: кормят, одевают, гарантированная крыша над головой, так еще и зарплата выше средней по стране.
Так еще и конкурс объявят на вакантное место зека.
Но как всегда, министры, губернаторы, депутаты – вне очереди…
10 В доме мэра Оренбурга проходит обыск
Правоохранительные органы проводят обыск в доме главы администрации Оренбурга Владимира Ильиных, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По имеющимся данным, следственные действия проводились несколько дней назад и в мэрии - в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а также муниципальных учреждениях "БиОз", "Комсервис" и "Оренбургсервис".
Обыски связаны с госконтрактами по городскому благоустройству. Сам Ильиных пока не задержан.
Удивительно, все источники молчат о партийности мэра. Известно только, что в 2014-м году он награжден грамотой от «Справедливой России», а в 2017-м уже от Единой…
Сообщается. Что вроде бы планировал избраться в Госдуму, но теперь, наверно, вряд ли.
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Не чего терять написал 27.05.2021 11:11