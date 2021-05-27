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Московский листок

Спасти Белавиа

Опубликовано 27.05.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 1

белоруссия лукашенко
Спасти Белавиа

Один френд Oleg Iourin предложил изящное решение проблемы Белавиа.

".... сейчас есть уникальная возможность ответить ГРАМОТНО на выходки Запада и Украины.

Ещё до признания Белоруссией Крыма в РФ и УЖЕ запустить авиаперелёты Белавией из Минска в Симферополь и в Севастополь (а/п Бельбек).

Авиация окажется при деле, и народ будет в восторге.

Можно летать в Крым и из Витебска и других городов летом.

Это признание по факту и спасение Белавии..."

От редакции: Конечно, дело спасения Белавиа, в первую очередь от выходки полубезумного диктатора, дело святое. 

Однако для такого решения некоронованный король Белоруссии все равно должен признать Крым и Севастополь российскими, а этого он избегал в течение 7 лет.

Более того, для такого "дружественного" поведения есть вполне понятные корыстные причины: большая часть белорусской "молочки" и ряда других продуктов питания, которые в потребляем за "белорусские", имеют украинское происхождение. В маленькой Белоруссии столько просто не вырастает и не доится.

Ну а цена торговых отношений с Украиной понятна. Там как раз все внешнеэкономические решения крайне политизированы. Если ради "войны с Россией" надо оставить без рынка сбыта миллион-другой своих фермеров - будьте спокойны, оставят.

Кстати, сейчас очень много стали говорить о прошлом арестованного Протасевича в батальоне "Азов", который признан в РФ экстремистской организацией. Мол, это оправдывает его назаконный арест в Минске и даже временный захват ирландского самолета.

Но в течение 7 лет этому Протасевиче его "азовское" прошлое в вину не вменялось. С этим прошлым он мог спокойно жить в Минске, как и множество других белорусских наемников. Убийства на Донбассе в Белоруссии преступлением не считаются. Его за призывы к свержению Его величества будут судить.

И на этом фоне возникает вопрос - для кого спасать Белавиа? Для народа Белоруссии или для ее безумного диктатора?

И скажет ли народ Белоруссии нам спасибо за такое спасение?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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из картофельного колхоза написал 27.05.2021 12:53
Спасать лукашкину личную авиакомпанию?
В России спасать уже некого?
Значит, хорошо живем.
Следовательно, зачем нам оппозиция? Не надо ее, мудрого вождя вполне достаточно.
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