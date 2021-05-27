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Московский листок

Наказали за осуществление депутатских полномочий

Опубликовано 27.05.2021 автором Елена Шувалова, депутат МГД в разделе комментариев 0

Наказали за осуществление депутатских полномочий

Вчера получила постановление Тверского районного суда Москвы о привлечении меня к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ за события 23 января. Считаю меня наказали за осуществление депутатских полномочий.

В Законе «О статусе депутата Московской городской Думы» статья 8 «Взаимоотношения депутата Думы с избирателями» гласит:

- Представляя интересы своих избирателей, депутат Думы принимает предусмотренные законодательством меры по обеспечению законных прав, свобод и интересов избирателей.

Я должна принимать меры по обеспечению законных прав избирателей в любых условиях, тем более, на территории своего округа. Это - моя обязанность как депутата.

О том, что составлен протокол, и 30 апреля прошло заседание суда я не знала, никакой информации об этом мне не передавали. Просто увидела штраф на "госуслугах" в личном кабинете.

При знакомстве с делом отбирают паспорт и запирают наглухо в замкнутом пространстве.

Когда знакомилась с делом - в нём - аж 46 листов - приходилось только поражаться, например, таким фразам - "получена информация с камер видеонаблюдений, расположенных на территории г. Москвы о передвижениях Шуваловой Е.А." или фотографиям, приведённым ниже. Вспоминается фильм "Семнадцать мгновений весны".



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