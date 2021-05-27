"А что?" Новости: Роскомнадзор может ограничить Россию

1 Роскомнадзор может ограничить Россию

Глава Роскомнадзора Андрей Липов допустил замедление трафика сервисов Google, в случае, если угрозы от них будут превышать пользу, передает РИА Новости. Однако на данный момент, по его мнению, мер в виде штрафов достаточно.

При этом запрещенную информацию, которая в настоящее время присутствует в продуктах Google, глава Роскомнадзора назвал «ложкой дегтя в бочке с медом».

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Вообще в стране, Конституция которой содержит особый пункт о свободе информации и запрете цензуры, слышать от крупного государственного чиновника о "запрещенной информации" довольно-таки дико.

Вдвойне дико слышать об ограничении поисковой выдачи. Поисковая машина для того и существует, чтобы искать и находить информацию. Любую. Ведь никто не говорит, зачем кому-то нужна эта информация. Может, оперативнику из Центра Э, чтобы с этой информацией эффективней бороться.

Да и как мы поймем, что хорошо, а что плохо, если от любой негативной информации нас огораживает Роскомнадзор?

Ну и искусственно замедлять главную мировую поисковую машину - это лишать наш великий народ конкурентного преимущества. У всех в мире информация есть, а у нас - медленно и с изъятиями...

Есть еще способ ограничить «нежелательный контент» - вырубить электричество. При свечах вражеский Гугл вообще не работает.

2 Умное голосование «по Милосердову»

Абсолютно гениальный политтехнолог, бывший узник совести Петр Милосердов предлагает свой алгоритм работы на… праймериз «Единой России», которые идут сейчас в стране.

Зарегистрироваться на праймериз «Единой России» через аккаунт на Мос.Ру и – проголосовать по одномандатному округу не за «согласованного победителя», а за другого кандидата, имеющего наибольшие шансы на победу (известность в районе, активность, общественная деятельность).

Процедура занимает минуты три, сделать это можно до воскресенья включительно (НО зарегистрироваться – только до субботы!)

- Внимание! Я НЕ призываю голосовать за кандидатов от Единой России, говорит Милосердов. Я призываю голосовать ПРОТИВ них. Ну а так как графы «против всех» на праймериз нет, придётся в качестве этой графы выбрать наиболее вероятного оппонента.

Идея, как мне видится, неплохо зашла по двум округам – 196-му (Преображенский) и 204-му (Перовский). Есть шансы и в 202-м округе (Новая Москва + Тропарево-Никулино).

https://forum-msk.org/material/news/17198251.html

Вот, это ФОРУМ.мск - по ссылке на экране смотрите подробно умное голосование по Милосердову!

И подробно на странице в ФБ: https://www.facebook.com/miloserdov.case

Думайте, граждане, это всегда полезно!

3 Кстати, о замерах общественного мнения

Результаты голосования на ФОРУМе.мск по теме «Партия власти или любая другая?» стали более репрезентативными – полтысячи голосов, вполне приемлемая выборка.

"Единая Россия" 28 голосов всего!

Любая другая партия – 465.

То есть за любую другую партию, только не за партию власти готовы проголосовать в 15 раз больше потенциальных избирателей. А что?

Успех власти просто потрясающий! Россия и правда становится единой – в неприятии партии власти.

4 Путин выступил против обязательной вакцинации, Кадыров поддержал…

Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, заявил президент Владимир Путин.

"Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже выступил с предложением: жителям республики, отказавшимся от вакцинации от коронавируса, оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь.

«Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода»,— сказал Рамзан Ахматович. Запись опубликована на странице Кадырова во «ВКонтакте».

Вот так, по традиции. Колхоз дело добровольное: хочешь – вступай, не хочешь… – почувствуй нехватку кислорода…

5 Спасти завод – и стать нарушителем общественного порядка

26 мая московские коммунисты из организаций Рабочий Контроль, Рабочий Компас-ОКП, РМП, РКРП-РОТ-ФРОНТ и партии «Коммунисты России» подали обращение и провели серию одиночных пикетов по проблеме банкротства новосибирского завода Тяжстанкогидропресс.

Естественно, напротив приемной президента. Как говорил серый волк Красной шапочке – чтобы лучше видеть тебя!

Предприятие загнали в многомиллиардные долги и обанкротили больше года назад. Производство уже хотели ликвидировать совсем, а территорию, как всегда бывает в подобных случаях, отдать под застройку. Работникам по несколько месяцев не выплачивали зарплату, а в конце марта этого года начали выдавать уведомления о сокращении.

Однако, ситуацию удалось переломить: как стало известно буквально перед акцией, 26 мая рабочим погасили долги за март и апрель, отозвали сокращения части работников – на горизонте важный государственный заказ.

Странно, что при этом не понравилось полиции и движению НОД, борющемуся за свободу президента Путина от врагов, которые опутали его по рукам и ногам. Видимо, хорошим делом в нашей стране могут заниматься только специально назначенные хорошие люди. А прочим – нельзя!

Активист «Коммунистов России», кстати, имеющей право участия в сентябрьских выборах, Фатима Хугаева написала мелом на тротуаре перед зданием Администрации Президента те же лозунги, что были на плакатах.

Сотрудница полиции тут же выбежала из здания приемной с криками: «Что Вы делаете? Нельзя писать на асфальте у администрации президента!»

Почему нельзя? Ничего матерного или призывающего к терроризму…

Хугаеву задержали и отвели в ОП Китай-город.

За товарищем последовали другие активисты – их тоже «приняли».

Потом пришли журналисты – и тоже стали "доставленными" полицией.

А представителей НОД из полиции выперли – не достойны оказались быть задержанными с приличными людьми…

А вот и комментарий одного из задержанных журналистов Александра Зимбовского.

(Видео уже на Яндекс диске, можно не целиком, а кусочек)

6 Что курят люди, наносящие дорожную разметку?

Вот такая картина теперь с разметкой на улице маршала Бирюзова.

Местные жители на странице района Хорошово-Мневники в ФБ прямо так и интересуются: какие вещества употребляют проектировщики этих линий?

Персональный вопрос Ликсутову и Собянину:

Для чего вы сделали такую разметку?

Варианты ответа:

- чтобы больше штрафов собирать;

- чтобы усилить напряженность дорожного трафика в Москве и создавать больше пробок;

- чтобы эффективнее выживать личный автотранспорт москвичей из города;

- всё перечисленное вместе.

7 Цветы на могилу отечественной космонавтики

Сообщается, что "...вандалы проникли на одну из площадок космодрома "Байконур" и расписали граффити недостроенный корабль "Буран"..."

- Правда, вандалы здесь, скорее, те, кто истребил под корень космическую отрасль страны, - считает блогер Эль Мюрид, в миру Алеександр Несмиян. - А художники просто положили цветы на могилу достижениям высокоразвитой цивилизации.

На самом деле граффити получилось ничего себе… Чего нельзя сказать о «Буране» и всей космонавтике.

А Рогозин и компания – это просто грызуны, которые догрызают ногу павшего слона.

8 Адвокатам запретят снимать арестованных подзащитных

Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает адвокатам проносить в колонии на встречи со своими подзащитными телефоны, диктофоны и камеры. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В статьи 89 и 158 Уголовно-исполнительного кодекса России будут внесены соответствующие поправки.

Теперь адвокатам запрещено брать на встречи с заключёнными любую технику, которая может вести аудиозапись или видеосъемку. Аппаратуру для копирования личных дел заключённых проносить в колонии будет можно, однако воспользоваться ей разрешат только в специальной комнате, в которой не будет заключённого.

Поправки в Уголовно-исправительные кодекс предложили члены партии "Единая Россия" Василий Пискарёв, Анатолий Выборный, Эрнест Валеев и Дмитрий Савельев, а также депутат от "Справедливой России" Николай Рыжак.

Страна, в которой сидит или отсидел едва не каждый четвертый, должна знать своих героев.

9 Скоро в тюрьму будет стоять очередь из безработных

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в России составляет от 20 до 24 тысяч рублей, но есть примеры, когда такие осужденные получают более 220 тысяч рублей, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Ну что ж, в ГУЛАГе тоже ввели хозрасчет первыми в стране.

Видимо, сравнивая со средней статистикой по зарплатам в стране, нам пытаются наглядно показать, что несвобода лучше, чем свобода: кормят, одевают, гарантированная крыша над головой, так еще и зарплата выше средней по стране.

Так еще и конкурс объявят на вакантное место зека.

Но как всегда, министры, губернаторы, депутаты – вне очереди…

10 В доме мэра Оренбурга проходит обыск

Правоохранительные органы проводят обыск в доме главы администрации Оренбурга Владимира Ильиных, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По имеющимся данным, следственные действия проводились несколько дней назад и в мэрии - в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а также муниципальных учреждениях "БиОз", "Комсервис" и "Оренбургсервис".

Обыски связаны с госконтрактами по городскому благоустройству. Сам Ильиных пока не задержан.

Удивительно, все источники молчат о партийности мэра. Известно только, что в 2014-м году он награжден грамотой от «Справедливой России», а в 2017-м уже от Единой…

Сообщается. Что вроде бы планировал избраться в Госдуму, но теперь, наверно, вряд ли.

10 В Калифорнии, в городе Сан-Хосе в среду произошло вооружённое нападение на рабочих железнодорожной станции. Восемь человек погибли.

Местное отделение телеканала CBS сообщило, что огонь был открыт по железнодорожным рабочим, собравшимся на утреннюю планёрку.

Стрелок был опознан как Сэмюэль Кэссиди, работавший в транспортном управлении долины Санта Клара. Его, естественно, застрелили, чтобы не допрашивать о причинах инцидента.

11 На Донбассе тоже стреляют

Вчера вечером сообщили из Александровки, на линии разграничения, с 20:00 до 20:50 был обстрел. АГС, СПГ, гранатомёты и различное стрелковое оружие... до 20.59.

Люди привыкают вечером сидеть в дальних комнатах от стороны обстрела. Кто мог, уехал. Оставшиеся научились прятаться.

Статистики нет. Но убивают каждый день.