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Московский листок

Стало быть, никакого сообщения о минировании борта Ryanair не было?

Опубликовано 28.05.2021 в разделе комментариев 1

белоруссия лукашенко
Стало быть, никакого сообщения о минировании борта Ryanair не было?

Швейцарская компания Proton Technologies AG заявила, что сообщение о минировании пассажирского самолета Ryanair было отправлено уже после его разворота в сторону Белоруссии.

«26 мая произошла утечка в прессу копии сообщения по электронной почте. Это электронное сообщение было получено не от компании Proton, и ввиду шифрования, применяемого ProtonMail, мы не можем иметь доступа или проверить содержание этого сообщения. Тем не менее мы можем подтвердить, что это сообщение было отправлено после того, как самолет был перенаправлен»,— приводит ТАСС заявление Proton Technologies.

Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске 23 мая по указанию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Первоначально сообщалось, что лайнер был посажен из-за минирования.

По словам Лукашенко, сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. Однако представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер заявил, что Швейцарии не было известно о бомбе на борту самолета.

Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что авторами сообщения о минировании были представители палестинского движения «Хамас». Но представитель палестинской группировки опроверг причастность к минированию самолета, хотя обычно они берут на себя все, что угодно.

***

Это значит, что "блестящая" операция БелКГБ была проведена не просто небрежно, а непрофессионально.

Сначала они послали сообщение от диспетчера на борт самолета о минировании, а только потом озаботились подкрепить его какой-то электронной почтой.

В этот момент истребитель МиГ-29 был уже в воздухе, а Лукашенко заявил, что поднялся тот по его личному приказу. И развернуть самолет для посадки в Минске тоже приказал Лукашенко - если, конечно, ему поверить...

То есть никакого "минирования", даже виртуального, не было?

А было похищение.

И глупая, нелепая ложь главы государства.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
м написал 28.05.2021 01:05
ХАМАС-это вполне легальная организация которая находится у власти в палестинском анклаве сектор Газа. Ответственность на себя "за все, что угодно", она никогда не брала и полагаю, брать никогда не будет...
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