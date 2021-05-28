Анатолий Баранов: На правительство давит объективная ситуация, а она неблагоприятна и имеет мало решений

Дал коментарий "Свободной прессе".

Минтруд рассматривает все инициативы, поступающие в ведомство, это будет касаться и предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, заявил глава министерства Антон Котяков. При этом, по его словам, готовность рассмотреть предложение не означает потенциального согласия министерства с ним, добавил глава Минтруда.

Напомним, в конце апреля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что целый ряд передовых с точки зрения законодательства о труде и развитости экономических отношений стран «движутся в направлении четырехдневной рабочей недели».

Эту тему Медведев поднимает регулярно — с лета 2019 года. Но тогда он был главой кабмина. Пойдет ли процесс дальше слов на этот раз, когда Медведев уже «посторонний» для правительства? Может, он продолжает оказывать влияние, ведь во многих министерствах остались его люди?

В любом случае, возникает вопрос: почему инициатива не была реализована тогда, но всплывает вновь сейчас?

— Пятидневку ввели, когда темпы роста экономики сильно замедлились в брежневский период, потребность в трудоемких «стройках века» снизилась — каналы были выкопаны, целина поднята, индустриализация завершена, — напоминает главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов. — И советскому народу дали возможность немного пожить в свое удовольствие. Был достигнут паритет в ядерных и прочих вооружениях, страна перестала быть военным лагерем: сократился одновременно срок службы в армии. В конституции появился пункт о праве на отдых — стала развиваться рекреационная экономика, экономика развлечений, досуга. Это было в целом позитивно, людям, конечно, нравились полноценные выходные — на фоне вполне приемлемого уровня жизни.

Кстати, ликвидация сталинского ГУЛАГа — это тоже отражение перехода экономики от мобилизационной к социалистическому рынку. Стране уже больше не требовалось много бесплатных рабочих рук. А «оттепель», «реабилитанс» и прочее — это лишь проекция ситуации в базисе на надстройку.

Сейчас у нас другая ситуация. Государство действительно не может адекватно занять всех граждан работой: адекватно — значит работа с соответствующим вознаграждением. В нашей модели экономики появились «лишние люди», причем очень много. При этом в стране дефицит рабочих рук, об этом постоянно говорит Путин на встречах с нашими среднеазиатскими сатрапиями.

Но это не те сферы приложения трудовых усилий, которые могли бы удовлетворить основное население страны. Людям требуется не только работа, но и нормальные деньги за нее. А этого существующая экономическая модель предложить не может. Очень похоже на Древний Рим, когда работали рабы, их не хватало, а толпы бездельничающих свободных граждан требовали хлеба и зрелищ.

Отсюда не только идея сократить рабочее время, но и рост длительности получения образования, которое теперь заканчивается годам к 30-ти, когда молодой специалист выясняет, что его готовили к роли высокообразованного безработного. Отсюда и стимулирование самозанятости — в обмен на отказ от доли в «социальном пироге».

— Будет ли, по-вашему, принята инициатива о переходе на «четырехдневку»?

— Будет принята обязательно, но она будет означать и снижение средних доходов населения. По идее сокращение продолжительности рабочего времени должно сопровождаться и введением безусловного дохода, но этого от наших властей мы еще долго не дождемся.

— Нет ли ощущения, что Медведев на правах экс-премьера давит на правительство?

— Тут дело вообще не в Медведеве или какой-то другой личности. На правительство давит объективная ситуация, а она неблагоприятна и имеет мало решений. Просто Медведев поумней других, но его ум нивелируется полной неспособностью к действию.

— Преемником Медведеву, судя по всему, уже не быть, но остается ли он серьезной силой во власти?

— Есть мнение, что страной сегодня реально руководит Патрушев и возглавляемая им структура. А Медведев первый зам в этой структуре. Причем с опытом — уж какой есть — премьер-министра и даже президента. Других крупных хозяйственных руководителей я в структуре Совбеза не припоминаю. Так что роль Медведева, вполне возможно, не совсем пенсионерская.

— Мы еще увидим его на официальных руководящих постах в стране?

— Это не знает никто, и не может знать. Собственно, он и сейчас не вполне отставлен. Но у нас все возможно.