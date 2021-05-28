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Московский листок

Даже в сквере, и то нарушается Конституция

Опубликовано 28.05.2021 автором в разделе комментариев 0

москва выборы собянин

Вчера вечером в московском районе Щукино состоялся большой сход граждан на детской площадке.

На детскую площадку прибыли глава муниципальной власти района Андрей Гребенник, будущий кандидат в депутаты Госдумы, действующий депутат Госдумы от КПРФ Владимир Поздняков, активисты района, примерно человек двести местных жителей и мощное полицейское усиление во главе с целым подполковником, сотрудниками ОМОНа и оперативниками Центра по борьбе с экстремизмом – одетые в штатское опера искали экстремизм между детскими грибочками, но на финал если и обнаружили, то немного, не в промышленных количествах.

Да оно и к лучшему, все приятней, чем ползать по горам со снайперской винтовкой, а за выявление столичного экстремизма награды, звания и материальное поощрение даже лучше, чем за настоящую войну.

И всего-то вопрос – открыть для граждан сквер у Курчатовского дома культуры.

А зачем закрывали? По какому праву?

Жители-то что говорят – мол, мы выросли в этом сквере, играли в теннис и городки, ходили в кружки в доме культуры, и хотели бы, чтобы точно также играли там их дети и внуки. И не надо ничего менять! Не надо как лучше, оставьте как есть! Вас не просили, не лезьте…

Ну привыкли люди, что и сквер, и дом культуры – это их. Не каждого в отдельности, а общее, общественное достояние.

И вдруг приходят какие-то дяди и говорят: «Нет, не ваше!» Идите отсюда. И сквер уже не сквер, и дом культуры уже не курчатовский, а имени Александрова. И «вас там не стояло…»

Андрей Гребенник это весьма точно выразил: нам хотят поменять идентичность – наше уже не наше, и мы вроде бы уже не мы.

Вот, казалось бы, и частный вопрос.

Но Конституция РФ в статье 3 гласит: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления».

А выходит, что не так.

Народ есть, двести человек на площадке – это и есть практически весь наличный народ со всей округи.

Глава местного самоуправления Гребенник стоит собственной персоной – ничего не может поделать.

Депутат Госдумы Поздняков, депутат Мосгордумы Локтев – вот они, тоже только руками разводят.

Так кто же тут власть? И по какому праву анонимные "они" - власть?

Вот, собрались люди на детской площадке – и выяснили, что Конституция не работает. И так по всей Москве. Да что там, по всей стране…



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