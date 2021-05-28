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Московский листок

Вакцинация проваливается по всей стране

Опубликовано 28.05.2021 в разделе комментариев 0

Вакцинация проваливается по всей стране

Около 10% россиян привиты от коронавирусной инфекции, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

Для достижения популяционного иммунитета необходимо иметь не менее 60 процентов вакцинированных.

Причем, ввиду изменчивости вируса и нестойкости иммунитета, тотальное вакцинирование должно проходить достаточно быстро, чтобы уже привитые не успевали потерять иммунитет, пока прививают следующих.

У нас вакцинация идет полгода, и всего 10 процентов. Если кто не понял – это провал.

 



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