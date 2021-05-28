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Московский листок

Правительство хочет запретить пластиковые тарелки и трубочки

Опубликовано 28.05.2021 в разделе комментариев 3

правительство мишустин
Правительство хочет запретить пластиковые тарелки и трубочки

В России могут запретить использование отдельных видов пластиковых изделий, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко: "Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", — сказала она на заседании Невского международного экологического конгресса.

Интересно, а чем я буду в ухе ковыряться? Вилкой?

Сегодня в каждом доме, где есть женщина, обязательно есть и ватные палочки. В косметических целях. Ну и в медицинских иногда - зеленкой помазать, то-сё...

Как-то они так в своем правительстве очень легко обходятся с бытовыми привычками граждан.

А в чем есть на улице? Таскать с собой фарфоровую посуду или по старинке, на газете "Правда"? Так ее счейчас еще и не купишь, опять же польза типографсой краски в рационе россиян вызывает вопросы.

Про трубочки вообще молчу. Вот как без трубочки пить кофе за рулем? Один раз вылить себе на пузо кипяток на скорости 130 - и сразу умные мысли об упразднении трубочек пройдут как с белых яблонь дым.

Хотя верю, что у нашего првительства еще много разных задумок. А что? Гугл можно запретить, а пластиковый стаканчик нельзя?

Как еще до презервативов руки не дошли...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Крон-принц Пафнутий Правда написал 28.05.2021 17:52
Поймите, мы в гостях. Хозяин Владимир Владимирович Путин, мы допущенные до проживания, не нравится, можете поехать в Абхазию или Тирасполь, Донецк или Грозный.
Отец родной, подарил нам Крым, Азовское море, Азербайджанские томаты и ананасы из Коста Рики, прекрасные русские фильмы и сериалы, церкви РПЦ повсюду, запретил пить водку и курить травку на улице.....
Вам мало? Правильно все, по-русски и по-православному!
Facebook был один, сейчас цукершмуль обдолбался и не только голые груди запрещает, а просто разговаривать, то есть новые времена, но у вас есть выбор свалить на хрен или лобзать руку дающую. Автор вы у цукершмуля публикуетесь или у Дурова Павлика? То-то и оно.
Перетерпим. Сила в правде.
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(без названия)
йййй написал 28.05.2021 17:26
> вице-премьер Виктория Абрамченко: "Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда"
____
Дура -- трубочки, палочки и посуда это не материалы, это изделия...
И кто и откуда вдруг что-то там извлекал или собирается извлекать, хотел бы я знать.... И не похрен ли, если не извлечет?
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(без названия)
ком написал 28.05.2021 17:04
Когда коту делать нечего, он яйца лижет....
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