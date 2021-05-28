Правительство хочет запретить пластиковые тарелки и трубочки

В России могут запретить использование отдельных видов пластиковых изделий, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко: "Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", — сказала она на заседании Невского международного экологического конгресса.

Интересно, а чем я буду в ухе ковыряться? Вилкой?

Сегодня в каждом доме, где есть женщина, обязательно есть и ватные палочки. В косметических целях. Ну и в медицинских иногда - зеленкой помазать, то-сё...

Как-то они так в своем правительстве очень легко обходятся с бытовыми привычками граждан.

А в чем есть на улице? Таскать с собой фарфоровую посуду или по старинке, на газете "Правда"? Так ее счейчас еще и не купишь, опять же польза типографсой краски в рационе россиян вызывает вопросы.

Про трубочки вообще молчу. Вот как без трубочки пить кофе за рулем? Один раз вылить себе на пузо кипяток на скорости 130 - и сразу умные мысли об упразднении трубочек пройдут как с белых яблонь дым.

Хотя верю, что у нашего првительства еще много разных задумок. А что? Гугл можно запретить, а пластиковый стаканчик нельзя?

Как еще до презервативов руки не дошли...

А.Б.