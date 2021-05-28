"А что?" Новости: Даже сквер может стать местом гражданской консолидации

1 Депутата осудили заочно на основании данных слежки

Депутат Мосгордумы Шувалова получила постановление Тверского районного суда Москвы о привлечении к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ за события 23 января.

- Считаю меня наказали за осуществление депутатских полномочий, - пишет Шувалова.

В Законе «О статусе депутата Московской городской Думы» статья 8 «Взаимоотношения депутата Думы с избирателями» гласит:

- Представляя интересы своих избирателей, депутат Думы принимает предусмотренные законодательством меры по обеспечению законных прав, свобод и интересов избирателей.

- Я должна принимать меры по обеспечению законных прав избирателей в любых условиях, тем более, на территории своего округа, - пишет Шувалова. - Это - моя обязанность как депутата.

О том, что составлен протокол, и 30 апреля прошло заседание суда я не знала, никакой информации об этом мне не передавали. Просто увидела штраф на "госуслугах" в личном кабинете.

А меня восхищает, что де-факто депутат находится под негласным надзором полиции, как, впрочем, и все мы.

В деле Шуваловой 46 листов - приходилось только поражаться, например, таким фразам - "получена информация с камер видеонаблюдений, расположенных на территории г. Москвы о передвижениях Шуваловой Е.А." или фотографиям, приведённым ниже.

Анонимная слежка, анонимное обвинение, анонимный суд… Осталось только автоматизировать вынесение приговора.

Ну и ждать утечек оперативной съемки – в ванной, в спальне, на унитазе, в конце концов… А что?

2 В стране идут праймериз партии власти

В праймериз уже приняли участие больше миллиона человек, страсти кипят, люди толкаются в очередях, пишут на ладошках номерочки в очереди, которую занимают с ночи…

А журналист Игорь Хорошилов публикует вот этот документ – подержите на экране подольше, пожалуйста. Все главные врачи и руководители образовательных учреждений Ростовской области должны отчитаться об участии сотрудников в «добровольных» праймериз ЕР.

https://scontent-hel3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/191685386_821313682094177_7814133586387943879_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFzALb4tGHwlN7piejz1D3PTDZ57iqHwNBMNnnuKofA0BWIO-HO97W_Vskt9O0l2PsIu_TfrCT-9pBT0zTOYicl&_nc_ohc=UkHhOt0MFyYAX-u0HF9&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=9c5c1826e6ce3f201783d3c8eaf2df69&oe=60D61131

Ну ясно же, колхоз дело добровольное… И никто в нашем колхозе уже ничего не стесняется. Баня общая.

3 Россия может остаться без яиц

Производители куриных яиц попросили Минпромторг России решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свой товар. Они пояснили, что их закупочные цены стали ниже себестоимости из-за сезонного падения спроса после Пасхи и роста издержек.

Ритейлеры по итогам тендеров закупают яйца по 36-45 рублей за десяток без НДС, в то время как их себестоимость в среднем составляет 49-52 рубля. За год себестоимость в птицеводстве выросла на 20-25 процентов из-за подорожания зерна, кормовых добавок, упаковки.

Росптицесоюз предупредил, что производители не смогут долго работать себе в убыток и станут сокращать поголовье, что может обернуться дефицитом яиц. Выйти из этой ситуации можно было бы за счет отказа от преимущественно тендерных поставок в пользу прямых долгосрочных договоров.

В этом и есть проблема – производителей яиц много, и выбор вполне мог бы осуществлять конечный потребитель, уже в магазине. Но у нас почему-то все, в том числе и яйца, проходит по тендерам. Торговая сеть не может работать с одним и тем же поставщиком. Вынуждена работать с тем, кто даст более низкую цену. А качественные показатели в расчет практически не берутся.

4 В верхах идут дебаты о переходе на 4-х дневную рабочую неделю

Первый зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что целый ряд передовых с точки зрения законодательства о труде и развитости экономических отношений стран «движутся в направлении четырехдневной рабочей недели».

Эту тему Медведев поднимает регулярно — с лета 2019 года. Но тогда он был главой правительства.

И вот появился ответ Минтруда: он рассматривает все инициативы, поступающие в ведомство, это будет касаться и предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, заявил глава министерства Антон Котяков. При этом, по его словам, готовность рассмотреть предложение не означает потенциального согласия министерства с ним, добавил глава Минтруда.

Напомню, пятидневку ввели, когда темпы роста экономики сильно замедлились в брежневский период, потребность в трудоемких «стройках века» снизилась — каналы были выкопаны, целина поднята, индустриализация завершена. И советскому народу дали возможность немного пожить в свое удовольствие.

Был достигнут паритет в ядерных и прочих вооружениях, страна перестала быть военным лагерем: сократился одновременно срок службы в армии. В конституции появился пункт о праве на отдых — стала развиваться рекреационная экономика, экономика развлечений, досуга. Это было в целом позитивно, людям, конечно, нравились полноценные выходные — на фоне вполне приемлемого уровня жизни.

Но у нас-то ситуация принципиально иная.

Государство действительно не может адекватно занять всех граждан работой: адекватно — значит работа с соответствующим вознаграждением. В нашей модели экономики появились «лишние люди», причем очень много. При этом в стране дефицит рабочих рук, об этом постоянно говорит Путин на встречах с нашими среднеазиатскими сатрапиями.

Но это не те сферы приложения трудовых усилий, которые могли бы удовлетворить основное население страны. Людям требуется не только работа, но и нормальные деньги за нее. А этого существующая экономическая модель предложить не может.

Отсюда не только идея сократить рабочее время, но и рост длительности получения образования, которое теперь заканчивается годам к 30-ти, когда молодой специалист выясняет, что его готовили к роли высокообразованного безработного. Отсюда и стимулирование самозанятости — в обмен на отказ от доли в «социальном пироге».

По идее сокращение продолжительности рабочего времени должно сопровождаться и введением безусловного дохода, но этого от наших властей мы еще долго не дождемся.

Нас просто хотят скинуть с довольствия.

5 Роскосмос приносит Рогозину все больше и больше

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал за 2020 год 83,11 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2019 году, следует из данных, размещенных на сайте госкорпорации в четверг.

В 2019 году Рогозин заработал 44,13 млн рублей, годом ранее - 29,5 млн рублей. А что?

Что такого прорывного совершил Роскосмос, что его руководство каждый год увеличивает доход?

Марсоходы запускают американцы и китайцы, а у Роскосмоса зато пресс-релизы хорошие… И планы грандиозные.

6 Стало быть, никакого сообщения о минировании борта Ryanair не было?

Швейцарская компания Proton Technologies AG заявила, что сообщение о минировании пассажирского самолета Ryanair было отправлено уже после его разворота в сторону Белоруссии.

«26 мая произошла утечка в прессу копии сообщения по электронной почте. Это электронное сообщение было получено не от компании Proton, и ввиду шифрования, применяемого ProtonMail, мы не можем иметь доступа или проверить содержание этого сообщения. Тем не менее мы можем подтвердить, что это сообщение было отправлено после того, как самолет был перенаправлен»,— приводит ТАСС заявление Proton Technologies.

Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске 23 мая по указанию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Первоначально сообщалось, что лайнер был посажен из-за минирования.

По словам Лукашенко, сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. Однако представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер заявил, что Швейцарии не было известно о бомбе на борту самолета.

Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что авторами сообщения о минировании были представители палестинского движения «Хамас». Но представитель палестинской группировки опроверг причастность к минированию самолета, хотя обычно они берут на себя все, что угодно.

***

Это значит, что "блестящая" операция БелКГБ была проведена не просто небрежно, а непрофессионально.

Сначала они послали сообщение от диспетчера на борт самолета о минировании, а только потом озаботились подкрепить его какой-то электронной почтой.

В этот момент истребитель МиГ-29 был уже в воздухе, а Лукашенко заявил, что поднялся тот по его личному приказу. И развернуть самолет для посадки в Минске тоже приказал Лукашенко - если, конечно, ему поверить...

То есть никакого "минирования", даже виртуального, не было?

А было похищение. И ложь главы государства.

7 Вакцинация проваливается по всей стране

Около 10% россиян привиты от коронавирусной инфекции, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

Для достижения популяционного иммунитета необходимо иметь не менее 60 процентов вакцинированных.

Причем, ввиду изменчивости вируса и нестойкости иммунитета, тотальное вакцинирование должно проходить достаточно быстро, чтобы уже привитые не успевали потерять иммунитет, пока прививают следующих.

У нас вакцинация идет полгода, и всего 10 процентов. Если кто не понял – это провал.

8 «Открытка» закрывается

Движение «Открытая Россия» закрывает все отделения в регионах России, сообщил исполнительный директор движения Андрей Пивоваров. Все члены движения будут исключены из организации, а их членство аннулировано во избежание возможного преследования, уточняет «Интерфакс».

Как пояснил Пивоваров, организация пытается таким образом защитить своих сторонников в преддверии ужесточения Госдумой статьи 284.1 УК РФ.

Очередная победа свободы и демократии в нашей стране.

9 Железный занавес закрывается с обеих сторон

Авиакомпании Austrian Airlines и Air France отменили рейсы в Москву, так как российская сторона не согласовала изменение маршрута полетов в обход Белоруссии.

Логика в этом есть.

Европа наказывает Минск за воздушное пиратство. А мы в ответ – наказываем сами себя.

За что – пока не придумали…

10 Даже сквер может стать местом гражданской консолидации

Вчера вечером в московском районе Щукино состоялся большой сход граждан на детской площадке.

На детскую площадку прибыли глава муниципальной власти района Андрей Гребенник, будущий кандидат в депутаты Госдумы, действующий депутат Госдумы от КПРФ Владимир Поздняков, активисты района, примерно человек двести местных жителей и мощное полицейское усиление во главе с целым подполковником, сотрудниками ОМОНа и оперативниками Центра по борьбе с экстремизмом – экстремизм одеты в штатское опера искали между детскими грибочками, но на финал если и обнаружили, то немного, не в промышленных количествах.

И всего-то вопрос – открыть для граждан сквер у Курчатовского дома культуры.

А зачем закрывали? По какому праву?

Жители-то что говорят – мы выросли в этом сквере, играли в теннис и городки, ходили в кружки в доме культуры, и хотели бы, чтобы точно также играли там их дети и внуки. И не надо ничего менять! Не надо как лучше, оставьте как есть! Вас не просили, не лезьте…

Ну привыкли люди, что и сквер, и дом культуры – это их. Не каждого в отдельности, а общее, общественное достояние.

И вдруг приходят какие-то дяди и говорят: «Нет, не ваше!» Идите отсюда. И сквер уже не сквер, и дом культуры уже не курчатовский, а имени Александрова. И «вас там не стояло…»

Андрей Гребенник это весьма точно выразил: нам хотят поменять идентичность – наше уже не наше, и мы вроде бы уже не мы.

Вот, казалось бы, и частный вопрос.

Но Конституция РФ в статье 3 гласит: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления».

А выходит, что не так.

Народ есть, двести человек на площадке – это и есть практически весь наличный народ со всей округи.

Глава местного самоуправления Гребенник стоит собственной персоной – ничего не может поделать.

Депутат Госдумы Поздняков, депутат Мосгордумы Локтев – вот они, тоже только руками разводят.

Так кто же тут власть? И по какому праву они власть?

Вот, собрались люди на детской площадке – и выяснили, что Конституция не работает. И так по всей Москве. Да что там, по всей стране…