Потомки Сталина

О ДАМАХ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» И СЛЕДСТВЕННОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

В качестве воскресного чтения в очередной раз о том, что российские журналисты в своём слабоумии уже пробили дно.

Совсем недавно я давал статью «Внук Сталина и подлецы «Комсомольской Правды»» http://www.ymuhin.ru/node/2370/vnuk-stalina-i-podlecy-komsomolskoy-pravdy, в которой отреагировал на клевету «КП» на невестку и внука Сталина, содержащуюся в статье «Правнук Сталина объявил войну самозванцам, наживающимся на имени генералиссимуса».

«Правнук Сталина» - это некий Селим Бенсаад, от имен которого клевещут две журналистки «КП», понятное дело, «высокой социальной ответственности», Анна Велигжанина и Лана Паршина.

Яков Евгеньевич Джугашвили, отца и бабушку которого оклеветали эти дамы, решил не доводить дело до суда и кончить дело миром, посему предложил «КП» просто дать опровержение. В ответ «КП» разразилась ещё одной клеветнической статьёй «Правнук Сталина Селим Бенсаад: «Я вызываю самонареченного потомка Генералиссимуса Якова Джугашвили на ДНК-экспертизу» https://www.kp.ru/daily/27278.5/4413347/ .

Во как!

Давайте для начала восстановим кто есть кто.

Иосиф Виссарионович Сталин (1879 года рождения) по рождению имел фамилию Джугашвили, в 1906 году он женился на Екатерине Сванидзе, и в 1907 у них родился сын, Яков Джугашвили. Но в конце года Иосиф овдовел - Екатерина Сванидзе умерла от тифа, и в результате первого сына Сталина воспитывали до 14 лет грузинские родственники.

А в 1900 году товарищем Сталина по революционной работе стал Сергей Аллилуев, и в 1918 году Сталин через 11 лет вдовства, влюбился в его дочь, Надежду, и женился во второй раз. От Надежды Аллилуевой у Сталина был сын Василий и дочь Светлана.

Но у нас речь о старшем сыне Сталина – Якове. Парень был (что уж тут скрывать) гулякой, первый раз женился против воли Сталина ещё в ранней юности, но быстро развёлся, а в середине 30-х году влюбился в Ольгу Голышеву. Она понравилась и тётушкам Якова, и самому Сталину, – Ольга была умна, образована, самоучкой выучилась музицировать. Яков и Ольга стали жить вместе в гражданском браке в выделенной молодожёнам квартире.

Но Яков не долго обеспечивал отца приличной невесткой. И когда Ольга уже была беременной, Яков привычно спутался с некой Юлией Мельцер, оскорблённая Ольга бросила его, уехала к родителям в Урюпинск, где даже хотела сделать аборт, но её отец и сёстры настояли, чтобы она родила. Родившегося в начале 1936 года сына Якова Джугашвили назвали Евгением, но Ольга дала ему свою фамилию. Когда Яков об этом узнал, то приехал в Урюпинск и через партийные органы настоял, чтобы его признали отцом Евгения, и в свидетельстве о его рождении вписали фамилию Якова – Джугашвили. И стал материально помогать Ольге.

Но ещё в конце 1935 года помянутая Юлия Мельцер сумела выскочить за Якова замуж: «уцепилась за него (Якова) мертвой хваткой и, по существу, женила его на себе: в один прекрасный день она заявилась к нему с чемоданами и осталась жить. 11 декабря 1935 года вопреки воле отца брак их состоялся и был зарегистрирован в загсе Фрунзенского района Москвы», - сообщает внучатый племянник Сталина Владимир Аллилуев. А тётка Якова, Мария Сванидзе, записала в дневнике: «...она хорошенькая, старше Яши — он у нее пятый муж... разведенная особа, не умная, малокультурная, поймала Яшу, конечно, умышленно все подстроив. В общем, лучше, если б этого не было. Жаль и нашему не блестящему кругу еще один член общества».

Однако этот «круг» Юлию Мельцер принял только условно, сам Сталин демонстративно не захотел с ней знакомиться и только благодаря настоянию Якова один раз с ней всё же встретился, когда Юлия была уже беременна – когда уже и Сталину деваться было некуда. Юлия Мельцер родила Якову дочь Галину через три года после того, как они зарегистрировали брак – в 1938 году.

И вот тут интересно то, что Юлия Мельцер и её дочь Галина буквально возненавидели не только Ольгу Голышеву, но и единокровного брата Галины - Евгения. И стали навязчиво всем доказывать, что Евгений – это не сын Якова Джугашвили и, соответственно, не внук Сталина, хотя на взгляд со стороны лично их это никак не касалось. Но и по сей день непонятно, за что они его возненавидели и зачем им это надо было.

После публикации моей статьи, помянутой в начале, получил комментарий, что, дескать, вот и у Сталина в семье всё было, как у всех людей. Да, и Сталин не смог уйти от семейных проблем.

Но раз вопрос всего лишь о семейных проблемах, а не о государственных, то я обращаюсь ко всем читателям и их жизненному опыту – вот за что Юлия Мельцер и её дочь могли так ненавидеть Ольгу Голышеву и её сына, хотя никак не соприкасались с их жизнью? Принц датский в похожем случае удивлённо вопрошал: «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?)», - а у вас есть соображения?

Когда был жив Яков, то он часть денег отправлял Ольге для своего сына в Урюпинске, и понятно, что Мельцер, претендуя на все деньги официального мужа, была этим недовольна. Это можно понять, но после того, как Яков погиб на фронте, какие могли быть поводы к ненависти? Они ведь с Ольгой Голышевой жили отдельно и не встречались друг с другом.

Хотя (вернусь к прошлой статье) в истории с гибелью Якова остаётся нюанс.

Немцы начали утверждать, что погибший в бою Яков, якобы, сдался им в плен, - они начали разбрасывать листовки с его фото «в плену». Проанализировав фото на листовках, в Москве возникло веское подозрение, что Мельцер является немецким агентом, поскольку немцы мастерили фотографии «Якова Джугашвили» на листовках с помощью фотографий из семейного архива Якова, и знали такие сведения о его семье и семье Сталина, которые могла знать только Мельцер. В результате Юлия Мельцер, которая перед войной ездила в Германию, с 1941 года два года провела в тюрьме под следствием, но, в конце концов, её освободили в виду отсутствия доказательств. Однако вопрос остаётся открытым до сих пор: откуда на сбрасываемых на наши войска миллионах листовок с фотографиями якобы сдавшегося им в плен Якова Джугашвили было лицо Якова с реальных семейных фотографий? Откуда немцы могли эти фото взять?

Ведь насколько была недоступна информация о личной жизни членов правительства СССР, можно понять из того, что на фотографиях с якобы «пленённым сыном Сталина» было и фото якобы пленённого «сына Молотова» (Молотов с 1930 до 1941 года был главой Правительства СССР – официальным главой СССР). Но на самом деле у Молотова вообще не было сына – немцы даже этого о Молотове не знали! А вот о сыне Сталина Якове, они знали очень много. Откуда?

Ладно.

В укор Юлии Мельцер и остальным женщинам, как-то связанным со Сталиным, Ольга Голышева уже 17 июля 1941 года записалась на курсы медсестёр, получила квалификацию операционной сестры, и уже с мая 1942 года была направлена в действующую армию. Но перед уходом на фронт, Голышева Ольга Павловна, сменила фамилию на «Васильева» с тем, чтобы в случае и её пленения или попадания её тела к немцам, они не смогли использовать факт её отношения к семье Сталина для пропаганды, как они уже использовали для пропаганды тело её убитого на фронте бывшего гражданского мужа, капитана Джугашвили Якова Иосифовича.

Ольга Голышева, теперь уже Ольга Павловна Васильева сначала служила в 370 автотранспортном батальоне Северо-Кавказского фронта, но в боях за Новороссийск была тяжело ранена и отправлена в тыл (в Сочи) на излечение, после чего продолжила службу в 358 медико-санитарном батальоне 414 стрелковой дивизии, а после боёв по освобождению Крыма, продолжила службу в воинской части с полевой почтой 03956.

На фронте она стала старшиной медслужбы и награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и шестью благодарностями Верховного Главнокомандующего за активное участие в обеспечении боёв по овладению восточно-прусскими и германскими городами и по уничтожению окружённой под Берлином группировки фашистских войск.

Ольга Голышева была единственная, пусть и неудачливая невестка Сталина, которой Сталин мог гордиться – Ольга, как и дочь короля, будущая королева Великобритании Елизавета II, и дочь премьер-министра Великобритании Черчилля, не отстранилась от воюющего народа и вступила в вооружённые силы Родины. Но если британская принцесса и дочь премьера служили, всё же, в глубоком тылу, то Ольга почти всё войну провела в действующей армии – на фронтах.

Остальные невестки Сталина, включая дочь Сталина Светлану, всю войну паразитировали гражданскими лицами, решая свои сугубо личные вопросы.

Так может поэтому у Юлии Исааковны Мельцер ненависть к Ольге Павловне Голышевой? Зависть к настоящей невестке Сталина?

Не думаю. Судя по умственно-нравственному развитию Юлии, ей вряд ли могли быть доступны подобны поводы для ненависти, наоборот, она вполне искренне могла считать, что воюют только дураки, а умные скрываются в глубоком тылу. Она по этому поводу вообще могла считать Ольгу дурой и презирать её.

Понимаете, уже было бы хоть как-то понятно, если бы ненависть возникла после уничтожения СССР – наследия Сталина, - когда из всех потомков Сталина только Евгений Джугашвили боролся за его дело и оставался коммунистом, а все остальные потомки решали свои частные дела. Смотрите, в октябре 2005 года в Голландии на научно-практической конференции в память Ялтинской встречи лидеров Антигитлеровской коалиции, встретились потомки Сталина, Рузвельта и Черчилля. И ведь на эту встречу её британские организаторы пригласили не дочь Сталина Светлану, не кого-то ещё из оставшихся потомков Сталина, скажем, того же Александра Бурдонского, – сына Василия Сталина, - а именно Евгения Джугашвили.

У меня нет сомнений, что именно из-за зависти к Евгению Джугашвили всеми забытая в американской богадельне Светлана Аллилуева тронулась умом и клеветала на Евгения, называя его «Женькой Голышевым».

В связи с этим придётся сказать и о Светлане, дочери Сталина. Она, пожалуй, была любимицей и позором Сталина. Похотливая (пять мужей и куча только признанных любовников), привыкшая к славе «дочери Сталина», не имея никаких общественных интересов, она после «разоблачения культа личности» тут же отказалась и от отца, и от родного брата, которого ни разу не навестила во Владимирской тюрьме. Дело в том, что её брат, Василий Сталин, в то время сидел по сфальсифицированному делу, а фактически был спрятан в тюрьму, чтобы не будировал в обществе и в посольстве Китая подозрения об убийстве отца. Когда Василий Сталин, генерал-лейтенант авиации, летавший на всех видах самолётов, подготовивший для войны в Корее самые лучшие полки (лучший ас той войны, Евгений Пепеляев был подготовлен и назначен командиром полка именно Василием), после выхода из тюрьмы стал просить дать ему работу, хрущёвцы начали нагло требовать от Василия, чтобы он сначала стал покорным, как его сестра. На что Василий Сталина заявил К. Ворошилову, как записал стенограф: «(С раздражением). Дочь, которая отказалась от отца, мне не сестра! Я никогда не отказывался и не откажусь от отца. Ничего общего у меня с ней не будет». Так, что можно сказать, что это семья Сталина отказалась от Светланы, а не от Якова Джугашвили.

А потом Светлана Сталина предала Родину, перебежала в США и начала там активно участвовать деле уничтожения СССР, имея за это и большие деньги, и соответствующую славу на Западе. Но когда СССР был уничтожен, то Светлану, как использованную прокладку, Запад просто выбросил, и Светлана уже в 1992 году нищенствовала и не могла найти денег, чтобы перебраться из богадельни хоть в какую-то квартирку. Интересно, когда она смогла насобирать денег на билет и приехать в Россию в гости, именно Евгений Джугашвили организовывал её приём и оплачивал банкет по поводу встречи с нею. Сын и дочь Светланы, брошенные ею в СССР, не хотели её знать, а её родившаяся в США дочь Ольга, не только отказалась от неё, но и от данного ею имени, и стала не Ольга, а Крис Эванс. Мало того, эта Крис не то, что не приехала на похороны матери, умершей в богадельне в штате Висконсин, но и сообщила богадельне, чтобы тело матери без неё кремировали и прах прислали ей по почте. Так, что где покоится прах Светланы, неизвестно.

Ну вот и представьте, как за три года до смерти Светланы, в богадельню к ней приезжает некая тележурналистка из России и просит рассказать о Евгении Джугашвили, единственном, кого даже на Западе считают потомком Сталина. И из Светланы гадючьим ядом льётся зависть.

Так, может, и Галина ненавидела Евгения по той же причине – из зависти?

Не похоже. Дело в том, что Юлия Мельцер и её дочь Галина Джугашвили высказывали свою ненависть к Евгению сразу, как только умер Сталин (при живом Сталине, Юлия это делать боялась). И они ненавидели Евгения и тогда, когда та же Светлана Аллилуева была очень близка с Евгением Джугашвили и заботилась о нём. Вот, скажем, ещё в 1964 году на похоронах сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой, Светлана пыталась познакомить и сблизить единокровных брата и сестру Джугашвили. Куда там! Галина нагло отвернулась, а вместе с ней отказалась подходить к Евгению и сама Мельцер, хотя в 1938 году она сама предлагала Ольге Голышевой отдать ей Евгения «для воспитания»!

И ещё вызывает удивление какое-то тупое требование ДНК-экспертизы, чтобы опровергнуть родство с Яковом Джугашвили. То, что этой экспертизы требует этот Селим Бенсаад, так это потому, что он дебил и его подзуживают дамы из «КП», но зачем это надо было Галине Джугашвили? И как провести ДНК-экспертизу, если тело Якова Джугашвили отсутствует? Ведь такую экспертизу можно было провести только сравнением ДНК на тот момент живых самой Галины и Евгения, при этом подразумевается, что подлинной дочерью Якова будет считаться только Галина.

Но даже при таком, заведомо выигрышном условии, требование этой ДНК-экспертизы со стороны Галины имело вид «и хочется, и колется, и мама не велит».

Смотрите, вот Галина Джугашвили в «Аргументах и фактах» № 44, 1999 заявила журналисту: «Мама мне рассказала, что когда она узнала, что ребенок от папы, то очень опасалась, что эта история дойдет до свекра, и решила этой женщине помочь. Она стала посылать ей деньги на ребенка… Вероятно, эти почтовые переводы от мамы и были расценены ЗАГСом как алименты. Так Евгений и получил нашу фамилию». На возражение журналиста, что в эту историю трудно поверить, Галина заявила: «Я ничего не берусь утверждать, но наше родство очень просто можно подтвердить или опровергнуть. Достаточно сдать анализ на ДНК. Но, думаю, вряд ли Евгений на это согласится».

Но Галине не повезло – Евгений Яковлевич Джугашвили немедленно согласился на ДНК-экспертизу, заставив «АиФ» в № 47 1999 года сообщить о своём согласии всем читателям. И Галина тут же заткнулась - про эту экспертизу тут же забыла.

А вот теперь доблестные сотрудницы «Комсомольской правды» об этом ДНК вспомнили. Да ещё как! Начну с практически анекдота.

Этот Селим Бенсаад живут со своим отцом (мужем Галины Джугашвили), как пауки в банке, и, главное, Селим не может поделить с отцом квартиру, полученную от уже умершей покойной Галиной Джугашвили, - они с отцом уже судом разделили квартиру на две неравный части, причём суд обидел Селима – дал ему меньшую часть. И уже не удивляет, что этот Селим, связавшись по электронной почте с Яковом Джугашвили, сначала предложил теснее породниться, но потом, когда Яков на это согласился, попросил Якова впустить себя жить в семью Якова. Практически предложил, чтобы Яков его усыновил. Это как понять?

И вот читаю: «Сейчас Селим Бенсаад переехал в Рязань, где прописана его жена, и предложил отцу пройти тест на ДНК, поскольку сомневается в родстве с ним». Как вам это? Во имя денег этот Селим готов признать, что его мать была бл…ю! Во, блин, «потомок Сталина»!

И тут выясняется, что идиоты на Селиме Бенсаде, не заканчиваются. Эта Велигжанина, взяв в помощники подругу Викторию Катаеву, разыскала «дочь Евгения Джугашвили», которая типа родилась одновременно с сыном Евгения, Виссарионом, но тот «сына оставил себе, а малютку дочь подбросил семье злых армян» (с этими идиотками «хоть стой, хоть падай»!). И эта «дочь» тоже возвопила: «Анна Сталина: «Я - потерянная и найденная правнучка Сталина и готова пройти тест ДНК»» https://www.kp.ru/daily/27281/4417932/.

Эти дамы из «Комсомольской правды» уже явно имеют вид «из-за угла пыльным ДНК прибитых».

Но вернёмся к вопросу о том, почему Юлия Мельцер, а за нею и её дочь, так яростно отказывались от единокровного брата.

Есть версии или идеи?

А давайте представим, что у Юлии были любовники не только до, но и после оформления замужества с Яковом Джугашвили, – ведь дама была та ещё! И, скажем, сама дочь Галина вполне могла быть от любовника, а не от Якова. Тогда объясняется такое стремление Галины поболтать о ДНК-экспертизе в опасении того, что такую экспертизу когда-то могут провести. И когда в результате этой экспертизы выяснится несовпадение её ДНК и ДНК Евгения Джугашвили (а она в этом почему-то была уверена), то встанет вопрос о том, кто из них ребёнок Якова и внук Сталина? Не отсюда ли, так сказать, превентивные крики о том, что Евгений не сын Якова Джугашвили?

И не шантажом ли рассказать о любовниках, немцы «взяли» Юлию Мельцер, заставив себе служить?

Это всего лишь версия, но ведь эта версия не хуже прочих.

А теперь о дамах из «Комсомольской правды».

Вот они предлагают всем считать, что Ольга Голышева нагуляла ребёнка на стороне, пошла в ЗАГС и вписала в свидетельство о рождении своего сына отцом сына Сталина, а потом этот ребёнок слал Сталину письма и фото, называя себя его внуком. Короче, как в старом фильме «Лёгкая жизнь»: «Здравствуйте, я ваша родная тётя. Я приехала из Киева и буду у вас жить». Ну, а лох Сталин на этого неизвестно откуда взявшегося внука никак не реагировал, оставляя эти письма в своём архиве.

Версия, конечно, замечательная, но не каждый её выслушает без смеха. Или без тошноты. Поэтому предлагаю Лане Паршиной и Анне Велигжаниной, с примкнувшей к ним Викторией Катаевой, вкупе с главным редактором «Комсомольской правды» не требовать дорогую ДНК-экспертизу, результаты которой будут зависеть от того, кто их будет толковать, а провести простенький, но очень точный следственный эксперимент.

Пойдите в ЗАГС и договоритесь, чтобы вашим детям поменяли отца на Владимира Владимировича Путина и одновременно пошлите в Кремль Путину письмо от этого его как бы дитяти с просьбой встретиться с родным папой.

Просто интересно, кто быстрее – Кремль или ЗАГС, – обеспечит вас заботой людей в белых халатах?

Ну, как тут не вспомнить К. Лаврова, с его стающей бессмертной оценкой: «ДБЛ,БЛД!». Эти статьи «КП» - это вам предметный уровень слабоумия тех, кто считает себя журналистами России. Даже в примитивных бытовых вопросах – полные идиоты!