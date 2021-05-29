РПЦ больше не станет благословлять оружие. Но окроплять святой водой будет

Русская православная церковь намеревается отказаться от благословения оружия, но собирается продолжить благословлять христиан на исполнение воинского долга, – соответствующий документ принял пленум ее Межсоборного присутствия, сообщил в интервью РИА Новости его член, представить РПЦ при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).

Пленум проходит в храме Христа Спасителя в Москве 26-28 мая с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, десятков архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян РПЦ. Межсоборное присутствие разрабатывает важнейшие церковные документы для последующего рассмотрения на Архиерейском соборе, ближайший собор предварительно намечен на ноябрь 2021 года.

Документ "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" был подготовлен комиссией по вопросам богословия Межсоборного присутствия по поручению его президиума от 2017 года и представлен на широкое обсуждение на общецерковных ресурсах в интернете.

"В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку – воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет", - сказал отец Филипп.

При этом, по его словам, "оружие может окропляться святой водой - как предмет, которым пользуется воин и за применение которого он несет ответственность".

"Мы не должны забывать, что в мире действуют духи зла, стремящиеся причинить вред людям и погубить их. Как раз, в чине благословения воинов Церковь, в том числе молится о защите их от духов зла. Это не что-то особенное, мы просим о том же и для всех людей", - пояснил священнослужитель.

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Какие важные вопросы решает у нас церковь!

Например, борьба с духами зла. Важнейший вопрос современности.

Или вот благословлять или только окроплять с целью ответственного хранения? Духи зла не дремлют, и могут подтырить что из воинского имущества.

Примеров масса - да хоть бы и взрывы на воинских складах в Врбетице. Явно ведь не окропляли, и вот результат - духи зла учинили безобразие.

А с другой стороны - как же ядерный щит Родины? Можно ли оставлять его без церковного благословения? Тем более, щит Родины представляет собой ядерную триаду - трудно не увидать за этим прообраз Пресвятой Троицы. И как же без благословения?

А.Б.

PS. Небольшой офтоп - а как же у нас обстоят дела с освящением медицинских масок? Ведь духи зла легко могут проникнуть через неосвященную маску и нанести непоправимый вред человеку.

Нужно в обязательном порядке требовать освящения масок церковью, и сертифицировать этот процесс, чтобы избежать ложного и даже фальсифицированного освящения. Куда смотрит Роскомнадзор? Они что там - не православные что ли?