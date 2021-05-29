Россиян хотят отправлять к Северному Ледовитому океану вместо поездок на теплое море

На севере Красноярского края может быть создан «туристический конвейер», заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

По его словам, государство планирует подготовить к заходу больших круизных лайнеров порт Дудинка - самый северный международный морской порт в России, который строили в 1930-х для снабжения строящегося Норильского горно-металлургического комбината.

Строили Норникель «туристы» по линии ГУЛАГа.

И вот сейчас Левитин, бывший министр, кстати (цитата): «Одна группа туристов приходит по Енисею, отдыхает в Дудинке и Норильске. Другая - прилетает самолетом, отдыхает здесь, садится на судно и уходит в Красноярск».

Под песню: «Я помню тот Ванинский порт…»

Что касается поездок в отпуск за границу, то это следствие «пропаганды», под которую граждане РФ попали в 90-х, считают в правительстве.

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А когда я был студентом, мы ездили с палатками в Крым – билет в плацкартном вагоне до Симферополя стоил 7 рублей по студенческой скидке, а стипендия была 45. За границу тогда не ездили.

И была у нас шутка про отдых на курортах Баренцева моря. Мол, доездимся… Н-да, ребята… Не надо было так шутить.

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Тем временем МЧС предложило ввести административное наказания за отдых на пляже с животными, передает ТАСС. МЧС направило предложение в Минюст, чтобы его включили в проект нового КоАП.

В России на федеральном уровне запретили приводить на пляж животных с января 2021 года. Исключение сделано для собак-поводырей – захочет слепой искупаться, как же ему без собаки...

Помимо отдыха с животными МЧС запретило на федеральном уровне ряд других действий. Так, россияне больше не могут плавать на предметах, которые не предназначены для этого (например, на бревнах или лежаках), притапливать буйки, «допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».

Хотя в свете развития отдыха на курортах Баренцева моря эти ограничения могут быть и излишними.

Почему, например, нельзя приходить на пляж с ездовыми собаками? А ныряние при толщине льда больше метра все равно затруднительно.

А.Б.