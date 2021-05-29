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Московский листок

Металлурги Алчевского металлургического завода предъявили ультиматум главе Луганской республики

Опубликовано 29.05.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Металлурги Алчевского металлургического завода предъявили ультиматум главе Луганской республики

«Леонид Иванович! – Обращаются бастующие металлурги к главе республики Леониду Пасечнику. - Мы рабочие Алчевского металлургического комбината, которых вы даже не поздравили со 125-летием нашего комбината, напоминаем о забастовке, которая длится с 20 апреля. Поводом для нашей забастовки стала четырехмесячная задолженность по заработной плате и действия, направленные на уничтожения нашего комбината».

Виновником этого рабочие называют ЗАО «Внешторгсервис», которому руководство ЛНР в 2017 году предало комбинат во внешнее управление. Хотя формально было объявлено о национализации предприятия.

«Напоминаем, что именно вы тогда исполняли обязанности главы ЛНР в 2017, а позже стали полноценным главой ЛНР, - напоминают рабочие. - В ваших руках имелись и имеются все силовые ресурсы для контроля за деятельностью ЗАО «Внешторгсервис», однако ни прокуратура, ни МГБ, ни кто-либо другой не сделали ничего для того, чтобы остановить огграбление рабочих и уничтожение самого крупного в нашей республике промышленного объекта, которым является Алчевский металлургический комбинат. Всё это является признаком того, что ограбление металлургов и уничтожение АМК проходит с вашего молчаливого согласия».

«Если в ближайшее время наше требование не будет выполнено, то трудовой коллектив Алчевского металлургического комбината поставит вопрос о смене политического руководства ЛНР и обратится ко всем рабочим Луганской Народной Республики с призывом о всеобщей забастовке и формировании своего рабочего правительства», - пишут рабочие.

Отмечу, что рабочие АМК, многие из которых участвовали в боях за независимость республики, не ставят вопрос о возвращении на Украину и тому подобное.

Вопрос ставится о том, чтобы ЛНР была «народной» республикой не только по названию. И не была кормушкой для бывших украинских криминальных олигархов, изгнанных из Киева и нашедших покровителей в Москве.



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