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Московский листок

Шойгу показал Путину макет нового главного музея Вооруженных сил

Опубликовано 29.05.2021 в разделе комментариев 0

Глава Минобороны Сергей Шойгу показал президенту России Владимиру Путину макет здания музея вооруженных сил в форме объемной звезды, которое планируется построить в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Площадь комплекса составит 150 тысяч квадратных метров. Это будет самый крупный музей мире.

По словам министра обороны, разные зоны в комплексе могут быть посвящены Первой мировой войне, Бородинской битве, обороне Брестской крепости и другим событиям. "Мы делаем это для того, чтобы 740 тыс. экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли выставить для наших граждан, соотечественников, чтобы можно было показать все это", - отметил Шойгу.

Когда планируется начать строительство и в какую сумму обойдется реализация этого проекта министр не уточнил.

Между тем, создатель много нашумевшей "Арматы"  -  АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) в 2020 году сократил затраты на оплату труда на 22%, или на 2,5 млрд руб., в сравнении с предыдущим годом. Это следует из отчетности компании по итогам прошлого года.

Численность сотрудников компании по итогам 2020 года сократилась на 326 работников и составила 29 748 человек, зафиксировано в документе. Несмотря на это, средняя арифметическая величина заработной платы в 2020 году в сравнении с 2019-м в АО все равно снизилась — на 21%.

И «Армата» в этом году на вооружение точно не поступит, там программа испытаний на года два-три в лучшем случае.

Может, сразу в новый музей? А что?

А.Б.



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