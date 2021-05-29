Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи начались... и завершились

«Переговоры только что завершились», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Отмечается, что встреча продлилась более пяти часов.

И это, собственно, вся официальная информация. По итогам переговоров заявления для прессы запланированы не были.

Судя по кадрам протокольной хроники, дяденьки неплохо покушали. Обращает на себя внимание прекрасная посуда в Бочаровом ручье. А вот сервировка стола показалась мне несколько небрежной, возможно, нарочно.

Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться.

На этом, наверно, все о российской внешней политике.