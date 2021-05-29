Покушение на Толстого

В «подарок» на столетие музей-усадьба великого писателя получила .... Рябушинского!
Именно так будет называться уродливый 7-этажный бизнес-центр, который там построят собственники «Красной розы»
снеся под видом «реконструкции» два здания шелковой фабрики Жиро конца 19 - начала 20 века.
Большевики в 1921 году почтили память писателя, создав музей, а путинисты в 2021 его добивают!
Встретился сегодня с жителями улиц Льва Толстого и Тимура Фрунзе для обсуждения противодействия варварским планам. Решили собраться еще раз для организации сбора подписей под обращением к мэру с требованием отменить вандальный проект.
Встречаемся в среду 2 июня в 20. 00 у стройплощадки рядом с усадьбой Толстого. Приглашаются все неравнодушные!
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