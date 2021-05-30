Частная собственность на землю - главный враг мелкого и среднего бизнеса

Частная собственность, основанная на труде мелкого хозяина, свободная конкуренция, демократия – все эти лозунги, которыми обманывают рабочих и крестьян капиталисты и их пресса, остались далеко позади. Капитализм перерос во всемирную систему колониального угнетения и финансового удушения горстью «передовых» стран гигантского большинства населения земли.

В. Ленин

Прежде чем приступить к заявленной теме, необходимо рассмотреть основные моменты человеческой жизни.

Чтобы жить, люди должны иметь пищу, одежду, жилище и другие материальные блага. Но эти блага природа не даёт им в готовом виде. Чтобы их получит, люди должны производить, должны трудиться. Любое общество погибнет, если оно перестанет производить материальные блага. Поэтому производство материальных благ есть основа жизни и развития всякого общества.

Производство материальных благ предполагает землю, средства производства и рабочую силу человека.

Земля выступает как место, на котором происходит процесс производства, как кладовая полезных ископаемых и носительница естественных свойств, используемых в производстве сельскохозяйственной продукции. В этом смысле земля является всеобщим средством производства.

Средствами производства являются все те вещи, при помощи которых люди осуществляют процесс производства: машины и оборудование, производственные здания и сооружения, материалы и предметы труда, все виды транспорта и связи и т.д.

Однако средства производства сами по себе не могут создавать материальные блага. Самая лучшая техника мертва без людей. Поэтому решающим фактором всякого производства является сам человек, его рабочая сила. Под рабочей силой понимаются физические и умственные способности человека, его профессиональные навыки, которые он использует для того, чтобы при помощи средств производства создавать материальные блага, удовлетворяющие различные потребности людей.

Теперь, после того, как мы рассмотрели основные моменты человеческой жизни, мы можем заняться нашей темой.

Чтобы начать производство или, выражаясь языком капиталиста, бизнес, прежде всего, необходимо иметь землю. А между тем в капиталистическом обществе безраздельно господствует частная собственность на землю, которая не допускает свободного, т.е. бесплатного, доступа к этому всеобщему средству производства. Чтобы иметь землю её надо купить (или взять в аренду) у государства (главного собственника земли) или у индивидуального собственника земли (вторичного собственника земли). А это фактически означает, что, чтобы начать производство, приходиться отдавать государству (или индивидуальному собственнику земли) часть будущего дохода до того, как становится возможным само производство. Но одной покупкой земли дело не заканчивается. Сразу же после того, как земля переходит в руки покупателя, она становится объектом налогообложения. Таким образом, в условиях капитализма, государство разрешает обществу производить материальные блага, т.е. разрешает само существование общества, лишь постольку, поскольку оно платить двойную дань государству за право жить на земле: плата за доступ к земле, с одной стороны, и налог за пользование землёй, с другой стороны.

Но производство составляет лишь одну сторону процесса производства: производство продукта. Другую сторону процесса производства составляет продажа продукта: рынок. После того, как продукт произведён, его надо продать на рынке. Решающее значение для рынка имеет рыночная цена продукта.

Как определяется рыночная цена продукта? Издержками производства + прибыль.

Так вот. Если бы доступ к земле был бы бесплатным, т.е. если бы земля не имела цены, то на рынке цена продукта равнялась бы издержкам производства + прибыль. Поскольку же, в условиях частной собственности на землю, земля продаётся и покупается, следовательно, имеет цену, то очевидно, что цена продукта на рынке равняется издержкам производства + прибыль + цена земли. Таким образом, при наличии частной собственности на землю, в цену продукта входит цена земли, которая, разумеется, повышает рыночную цену продукта. На основе цены земли, этой, независящей от процесса производства, базовой цены, которая, в свою очередь, постоянно растёт, происходит дальнейший рост цен, вызываемый уже железно действующими и осуществляющимися законами капиталистического способа производства. Это неудержимое всеобщее удорожание ложиться тяжёлым бременем на плечи трудового народа.

После всего сказанного ясно, что частная собственность на землю является паразитической формой собственности, которая не только является средством эксплуатации трудового народа, всего общество, а вообще тяжёлым грузом висит на ногах капиталистической экономии.

Но это ещё не всё. Чтобы купить землю (или взять её в аренду) необходимо иметь деньги. А чтобы иметь деньги, надо что-нибудь продать. Для того же, чтобы можно было продать, нужно, чтобы предмет продажи был в наличии, другими словами – предмет продажи должен постоянно производиться. Получается порочный круг: чтобы купить землю, необходимо иметь деньги, а чтобы иметь деньги, необходимо начать производство, производить, а чтобы производить, необходимо купить землю, а чтобы купить землю, необходимо иметь деньги….; причина предполагает следствие, следствие предполагает причину. Возникает сложное и трудное положение.

Как выйти из этого порочного круга? Просто ликвидировать частную собственность на землю, т.е. сделать землю свободно, бесплатно, доступной. Но капиталистическое общество исключает бесплатный доступ к земле. Так что же делать? Взять деньги в долг в банке. Но банк – не добрый дядя, оказывающий денежную помощь, за которую проценты не взимаются. Банк даёт в долг только под проценты. Банк даёт деньги и получает больше, чем он дал взаймы, не пошевельнув даже пальцем для этого; заёмщик же бьётся, чтобы вернуть долг и сверх того ещё уплатить проценты. Таким образом, банк присасывается к производству как паразит, высасывает его, истощает и, во многих случаях, приводит его до полного банкротства.

Впрочем, паразитический характер частной собственности на землю и банков существует, собственной говоря, лишь там, где предпринимателем (бизнесменом) является, прямо или косвенно, государство. Предпринимательство государства заключается в том, что оно продаёт и облагает налогом землю и всякое другое недвижимое и движимое имущество; спекулирует на бирже государственными ценными бумагами (госдолг); облагает пошлинами, штрафами и т.д. все сферы общественной жизни, – короче говоря, предпринимательство государства выражается в том, что оно финансово грабит всё общество.

Но что такое государство? Политическая организация самого могущественного экономически господствующего класса, который при помощи этой организации подавляет и эксплуатирует подчинённый класс. При рабстве государство было, прежде всего, государством рабовладельцев для подавления рабов, при феодализме государство – органом дворянства для подавления крепостных и зависимых крестьян, а современное капиталистическое государство есть орудие эксплуатации наёмных рабочих и, так называемого, малого и среднего бизнеса капиталистами – финансовой олигархией.

Ни один трудовой класс капиталистического общества не подвергается такой эксплуатации со стороны капиталистического государства, как мелкий и средний класс, называемый также мелким и средним бизнесом. Наёмные работники, как правило, эксплуатируются отдельными капиталистами посредством выколачивания прибавочной стоимости (прибыли). Малый же и средний бизнес эксплуатируется классом капиталистов (финансовой олигархией) как посредством выколачивания прибавочной стоимости, так и посредством драконовской налоговой системы и, сверх того, вымогательством чиновников всех мастей.

Вместе с тем было бы ошибкой для малого и среднего бизнеса думать, что они могут избавиться от эксплуатации реформированием налоговой системы и моральным осуждением и уголовными карами чиновничества и финансовой олигархии. Малый и средний бизнес должны знать, что в своей борьбе против финансовой олигархии и чиновничества они борются лишь против следствий, а не против причин, порождающих этих следствия. Они должны понять, что действительной причиной их угнетения и эксплуатации является частная собственность на землю. Поэтому вместо иллюзорного девиза: «Реформировать налоговую систему и карать финансовую олигархию и чиновников!», малый и средний бизнес должны написать на своём знамени революционный лозунг: «Уничтожить частную собственность на землю!».